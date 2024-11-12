У Швеції знайшли церемоніальне місце культури лійкоподібних кубків: йому 4 тисячі років (фото)

Під час розкопок у Швеції археологи виявили залишки церемоніальної огорожі, якій понад 4 тисячі років. На думку вчених це місце мало ритуальне значення для представників культури лійчастого посуду.

Нещодавно археологи зробили важливе відкриття в Сконе, Швеція, яке дає уявлення про життя і практики неолітичних спільнот. Розкопки на цьому місці виявили стародавню церемоніальну огорожу, а також низку артефактів культури лійчастого посуду, яка існувала між 4300 і 2800 роками до н. е. в Північній Європі, пише Heritage Daily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Серед ключових знахідок на цьому місці — стіна сухою кладкою, що оточує водно-болотні угіддя, в якій збереглася широка колекція артефактів, таких як кераміка, фрагменти дерева, кістки тварин і крем'яні знаряддя праці.

Серед них особливо добре збереглися заготовка з оленячого рогу, крем'яне рубило, рибальський гачок і щуп для роботи зі шкірою завдяки унікальним екологічним умовам ґрунту.

Серед них особливо добре збереглися заготовка з оленячого рогу, крем'яне рубило, рибальський гачок і щуп для роботи зі шкірою Фото: Arkeologerna

Провідний археолог Магнус Артурссон наголосив на рідкісності знахідок збережених органічних матеріалів, таких як ріг і кістки, з цього періоду, особливо на шведських пам'ятках культури лійчастого посуду.

Культура лійчастого посуду, названа так за кераміку з лійкоподібним верхом, виникла як сплав неолітичних і мезолітичних технологій у регіонах між нижньою Ельбою і середньою Віслою. Ця культура здебільшого складалася з ранніх фермерів, які вирощували сільськогосподарські культури, розводили худобу і доповнювали свій раціон полюванням і риболовлею.

Команда також виявила огороджену дамбою огорожу з видовженими ямами, деякі з яких викладені камінням, а інші містили кераміку. Артурссон припускає, що вони слугували церемоніальними місцями для зборів, де, ймовірно, відбувалися ритуальні бенкети та релігійні святкування.

Важливо

Монети-привиди Японії: археологи знайшли артефакти часів Другої світової війни (фото)

Це відкриття розкриває звичаї та суспільні структури ранніх землеробських громад Скандинавії, пропонуючи погляд на їхнє церемоніальне життя та сільськогосподарські практики.

Раніше Фокус писав про неочікуване минуле Залу короля Артура.

Також ми розповідали про неочікувану знахідку в Альпах. На давньоримському перевалі дослідники виявили бамбуковий візок, який опинився там у невідомий спосіб.