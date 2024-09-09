Необъяснимая угроза: ученые узнали, что полуночники подвержены развитию опасной болезни

Ведение ночного образа жизни, будь то вынужденная мера или предпочтение, имеет ряд преимуществ и недостатков. Однако недавно ученые выявили одну пугающую тенденцию среди полуночников, которая может заставить многих из них задуматься.

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Недавнее исследование, результаты которого будут представлены на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Мадриде, показало, что люди, относящие себя к категории "ночных сов", тех, кто предпочитает поздно ложиться спать и поздно просыпаться, подвержены значительно более высокому риску развития диабета 2 типа по сравнению с теми, кто встает рано, пишет Medical Xpress.

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В исследовании, проведенном под руководством доктора Йеруна ван дер Вельде из Медицинского центра Лейденского университета в Нидерландах, приняли участие более 5 000 человек, чтобы ученые смогли изучить связь между временем сна, распределением жира в организме и риском развития диабета. Результаты показали, что у "ночных сов", как правило, выше индекс массы тела (ИМТ), больше окружность талии и больше висцерального жира, который откладывается вокруг органов, по сравнению с теми, кто ложится спать раньше.

В частности, оказалось, что у людей с поздним хронотипом, то есть с более поздней серединой сна, риск развития диабета 2 типа (Д2Т) на 46 % выше, чем у людей с промежуточным хронотипом, даже после учета таких факторов образа жизни, как диета, физическая активность, употребление алкоголя и курение. Доктор ван дер Вельде отмечает, что хотя нездоровый образ жизни ранее был связан с поздним хронотипом, сами по себе эти факторы не могут полностью объяснить повышенный риск развития метаболических нарушений, наблюдаемый в этой группе.

Исследование предполагает, что циркадная рассогласованность, когда внутренние часы организма не совпадают с требованиями общества, может быть одним из факторов, способствующих этому. Такое рассогласование может нарушить метаболические процессы, что в конечном итоге приводит к таким заболеваниям, как Д2Т. Кроме того, в исследовании подчеркивается, что поздние хронотипы имеют не только больше висцерального жира, но и более высокое содержание жира в печени, что еще больше увеличивает их риск развития ряда заболеваний.

Хотя учеными ожидалось, что у рано встающих риск будет схож с промежуточными хронотипами, исследование выявило несколько повышенный риск Д2Т и среди ранних хронотипов, хотя это и не было статистически значимым. Доктор ван дер Вельде и его команда сейчас сосредоточены на том, чтобы понять, может ли корректировка времени образа жизни, например, изменение времени приема пищи или физической активности, улучшить метаболическое здоровье "ночных сов".

Он предполагает, что такие методы, как ограничение времени приема пищи, когда люди воздерживаются от еды после определенного часа, могут иметь метаболические преимущества, хотя для подтверждения этого необходимы дополнительные исследования. Научная работа ван дер Вельде подчеркивает важность учета циркадных ритмов при оценке состояния здоровья и вмешательствах, особенно в профилактике и лечении Д2Т. По мере развития исследований в этой области могут появиться более персонализированные рекомендации по контролю над образом жизни, направленные на снижение риска развития диабета и других метаболических нарушений у людей, которые ведут ночной образ жизни.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.