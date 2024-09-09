Незрозуміла загроза: вчені дізналися, що опівнічні працівники схильні до розвитку небезпечної хвороби

Ведення нічного способу життя, чи то вимушений захід, чи то перевага, має низку переваг і недоліків. Однак нещодавно вчені виявили одну лякаючу тенденцію серед опівнічників, яка може змусити багатьох із них замислитися.

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Нещодавнє дослідження, результати якого буде представлено на щорічних зборах Європейської асоціації з вивчення діабету (EASD) у Мадриді, показало, що люди, які належать до категорії "нічних сов", тих, хто вважає за краще пізно лягати спати та пізно прокидатися, схильні до значно вищого ризику розвитку діабету 2 типу порівняно з тими, хто встає рано, пише Medical Xpress.

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У дослідженні, проведеному під керівництвом доктора Йеруна ван дер Вельде з Медичного центру Лейденського університету в Нідерландах, взяли участь більше ніж 5 000 осіб, щоб вчені змогли вивчити зв'язок між часом сну, розподілом жиру в організмі і ризиком розвитку діабету. Результати показали, що у "нічних сов", як правило, вищий індекс маси тіла (ІМТ), більша окружність талії та більше вісцерального жиру, який відкладається навколо органів, порівняно з тими, хто лягає спати раніше.

Зокрема, виявилося, що в людей із пізнім хронотипом, тобто з пізнішою серединою сну, ризик розвитку діабету 2 типу (Д2Т) на 46 % вищий, ніж у людей із проміжним хронотипом, навіть після врахування таких чинників способу життя, як дієта, фізична активність, вживання алкоголю та куріння. Доктор ван дер Вельде зазначає, що хоча нездоровий спосіб життя раніше було пов'язано з пізнім хронотипом, самі по собі ці фактори не можуть повністю пояснити підвищений ризик розвитку метаболічних порушень, який спостерігається в цій групі.

Дослідження припускає, що циркадна неузгодженість, коли внутрішній годинник організму не збігається з вимогами суспільства, може бути одним із чинників, що сприяє цьому. Така неузгодженість може порушити метаболічні процеси, що в кінцевому підсумку призводить до таких захворювань, як Д2Т. Крім того, у дослідженні підкреслюється, що пізні хронотипи мають не тільки більше вісцерального жиру, а й вищий вміст жиру в печінці, що ще більше збільшує їхній ризик розвитку низки захворювань.

Хоча вченими очікувалося, що в тих, хто рано встає, ризик буде схожий із проміжними хронотипами, дослідження виявило дещо підвищений ризик Д2Т і серед ранніх хронотипів, хоча це і не було статистично значущим. Доктор ван дер Вельде і його команда зараз зосереджені на тому, щоб зрозуміти, чи може коригування часу способу життя, наприклад, зміна часу приймання їжі або фізичної активності, поліпшити метаболічне здоров'я "нічних сов".

Він припускає, що такі методи, як обмеження часу прийому їжі, коли люди утримуються від їжі після певної години, можуть мати метаболічні переваги, хоча для підтвердження цього потрібні додаткові дослідження. Наукова робота ван дер Вельде підкреслює важливість врахування циркадних ритмів під час оцінки стану здоров'я та втручань, особливо в профілактиці та лікуванні Д2Т. У міру розвитку досліджень у цій царині можуть з'явитися більш персоналізовані рекомендації з контролю над способом життя, спрямовані на зниження ризику розвитку діабету та інших метаболічних порушень у людей, які ведуть нічний спосіб життя.

Раніше Фокус писав 5 рекомендацій щодо поліпшення сну. Мільйони людей по всьому світу страждають від нестачі сну, але довгий і тривожний сон нічим не кращий, тому експерти підготували список простих дій, що дають змогу досягти безтурботного і міцного сну.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.