В Киевской области обнаружили массовое захоронение людей, погибших в Голодомор (фото)

Советская власть, вероятно, зарыла тела вдали от кладбища, чтобы скрыть свои преступления.

В селе Городище Киевской области раскопали захоронение шести человек, которые погибли во времена Голодомора. Об этом пишет портал "Це Бориспіль", ссылаясь на Андрея Макарова, руководителя добровольной пожарной команды "Штурм".

Рабочие случайно обнаружили человеческие останки, когда копали яму под фундамент дома, владелица земельного участка сообщила о них полицейским. Правоохранители изъяли находку и определили, что кости очень старые, поэтому их передали археологам.

Исследователи вырыли из земли шесть скелетов, которые принадлежали людям разного возраста, включая детей 14-15 лет. Останки захоронили, как на кладбище, хотя карты показывают, что оно находилось примерно в километре от места находки. Раскопки все еще продолжаются, не исключено, что археологи найдут больше погибших.

[ + – ] Останки людей, найденные под Борисполе Фото: Це Бориспіль

Директор Бориспольского исторического музея Наталья Йова уверена, что захоронение датируется 1932-1933 годами, когда в Украине шел Голодомор. По ее словам, тела закопали голышом на небольшой глубине, при этом только одного покойника поместили в гроб.

"Факт уничтожения крестов или надгробий, если они там были, указывает, что советская власть всеми способами пыталась скрыть факт гибели людей вследствие Голодомора. Ведь на настоящем кладбище есть захоронения, датированные 1931 и 1934 годами", — подчеркнула историк.

[ + – ] Раскопки под Борисполем Фото: Це Бориспіль

Найденные останки собираются похоронить в "братской могиле" на действующем кладбище. Местный священник заявил, что обряд проведут по христианским обычаям, а за местом будут приглядывать служители церкви.

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