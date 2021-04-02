У Київській області виявили масове поховання людей, які загинули під час Голодомору (фото)

Радянська влада, ймовірно, закопала тіла далеко від кладовища, щоб приховати свої злочини.

У селі Городище Київської області розкопали поховання шести осіб, які загинули в часи Голодомору. Про це пише портал "Це Бориспіль", посилаючись на Андрія Макарова, керівника добровільної пожежної команди "Штурм".

Робочі випадково виявили людські останки, коли копали яму під фундамент будинку, власниця земельної ділянки повідомила про них поліцейським. Правоохоронці вилучили знахідку і визначили, що кістки дуже старі, тому їх передали археологам.

Дослідники вирили із землі шість кістяків, які належали людям різного віку, зокрема дітям 14-15 років. Останки поховали, як на кладовищі, хоча карти показують, що воно знаходилося приблизно за кілометр від місця знахідки. Розкопки все ще тривають, не виключено, що археологи знайдуть більше загиблих.

[ + – ] Останки людей, знайдені під Борисполем Фото: Це Бориспіль

Директор Бориспільського історичного музею Наталя Йова впевнена, що поховання датується 1932-1933 роками, коли в Україні йшов Голодомор. За її словами, тіла закопали голяка на невеликій глибині, при цьому тільки одного небіжчика помістили в труну.

"Факт знищення хрестів або надгробків, якщо вони там були, вказує, що радянська влада усіма способами намагалася приховати факт загибелі людей внаслідок Голодомору. Адже на цьому кладовищі є поховання, датовані 1931 і 1934 роками", — підкреслила історик.

[ + – ] Розкопки під Борисполем Фото: Це Бориспіль

Знайдені рештки збираються поховати у "братській могилі" на діючому кладовищі. Місцевий священик заявив, що обряд проведуть за християнськими звичаями, а за місцем наглядатимуть служителі церкви.

Раніше археологи відшукали в Одесі мідну монету часів Золотої Орди. Її, мабуть, викарбували в 1360-х роках, коли правив хан Абдуллаг, саме йому присвячений напис. Діаметр монети становить 18 міліметрів, а вага — 1,51 грама. Після такої знахідки, розкопки на Приморському бульварі вирішили продовжити у шаховому порядку.

У серпні минулого року археологи знайшли в Городниці Житомирської області скарб часів Київської Русі з десятками монет.