В Одессе археологи нашли медную монету времен Золотой Орды (фото)

Артефакт найден вместе с керамикой первой четверти-середины XIV века.

В Одессе во время археологических раскопок на Приморском бульваре была найдена медная монета времен правления хана Золотой Орды Абдуллаха.

Об этом написал в Facebook доктор исторических наук Андрей Красножон, участвовавший в раскопках.

Отмечается, что артефакт найден вместе с керамикой первой четверти-середины XIV века.

Красножон уточнил, что ранее черепки двух сосудов 1360-х гг. обнаружили при раскопках у Воронцовского дворца, но тогда находка была случайной.

[ + – ] Пул Абдуллаха

"Сегодня такая керамика в Одессе, похоже, становится нормой. Что это означает, пока не ясно. Надо искать", – отметил Красножон.

Используя данные георазведки, исследователи продолжат раскопки на Приморском бульваре "в шахматном порядке", добавил он.

[ + – ] Пул Абдуллаха

Пул Абдуллаха – медная монета Золотой Орды 1360-х годов чеканки. Вес ее составляет 1,51 г, диаметр 18 мм. На монете имеется надпись: "Хан Абдуллах, да продлится Его правление".

Кстати, раскопки на Приморском бульваре начались в ноябре прошлого года.

Отметим, ранее под Полтавой археологи раскопали артефакты сразу трех древних культур, среди которых были древние костяные коньки. А в августе 2020 года в Городнице (Житомирская область) археологи нашли редкий клад: 32 монеты времен Киевской Руси. Специалисты называют эту находку сенсационной для истории и уже окрестили "Городницким кладом". А на месте строительства трассы Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка были найдены артефакты, некоторым из которых более 2 000 лет.