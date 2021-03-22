В Одесі археологи знайшли мідну монету часів Золотої Орди (фото)

Артефакт знайдений разом з керамікою першої чверті-середини XIV століття.

В Одесі під час археологічних розкопок на Приморському бульварі було знайдено мідну монету часів правління хана Золотої Орди Абдуллаха.

Про це написав у Facebook доктор історичних наук Андрій Красножон, який брав участь в розкопках.

Зазначається, що артефакт знайдений разом з керамікою першої чверті-середини XIV століття.

Красножон уточнив, що раніше черепки двох судин 1360-х рр. виявили під час розкопок біля Воронцовського палацу, але тоді знахідка була випадковою.

[ + – ] пул Абдуллаха

"Сьогодні така кераміка в Одесі, схоже, стає нормою. Що це означає, поки не ясно. Треба шукати", — зазначив Красножон.

Використовуючи дані георозвідки, дослідники продовжать розкопки на Приморському бульварі "у шаховому порядку", додав він.

[ + – ] пул Абдуллаха

Пул Абдуллаха — мідна монета Золотої Орди 1360-х років карбування. Вага її становить 1,51 г, діаметр 18 мм. На монеті є напис: "Хан Абдуллах, так триватиме Його правління".

До речі, розкопки на Приморському бульварі почалися в листопаді минулого року.

Зазначимо, раніше під Полтавою археологи розкопали артефакти відразу трьох стародавніх культур, серед яких були стародавні кістяні ковзани. А в серпні 2020 року в Городниці (Житомирська область) археологи знайшли рідкісний скарб: 32 монети часів Київської Русі. Фахівці називають цю знахідку сенсаційною для історії і вже охрестили "Городницьким скарбом". А на місці будівництва траси Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка були знайдені артефакти, деяким з яких більше 2 000 років.