В День дурака Илон Маск заявил, что собирается отправить Dogecoin на Луну

Глава SpaceX уже не раз намекает на отправку криптовалюты на спутник Земли.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил, что собирается отправить "буквально Dogecoin, буквально на Луну". Об этом сообщил Маск в Twitter.

В свете того, что пост был сделан Маском в День дурака, 1 апреля, многие усомнились в правдивости твита. Но экстраординарность главы SpaceX все же не позволяет полностью исключить такую возможность.

"В конце концов, первая полезная нагрузка SpaceX на орбиту и обратно была головкой сыра", – написал репортер CNBC Майкл Шитц.

Фактически SpaceX доставила на орбиту Земли головку сыра в 2010 году во время испытательного полета своего грузового космического корабля Dragon.

Компания SpaceX пока не делала никаких заявлений.

Известно, что 49-летний Илон Маск является ярым сторонником криптовалют, включая Dogecoin и биткойн. В феврале Tesla объявила, что приобрела биткоин на сумму 1,5 млрд долларов. Месяц спустя Маск заявил, что автомобили Tesla можно будет покупать за биткоины.

Криптовалюта Dogecoin, изначально появилась как шутка, она была создана в 2013 году разработчиками программного обеспечения Билли Маркусом и Джексоном Палмером. Криптовалюта использует изображение собаки породы сиба-ину в качестве логотипа.

Ее можно получить несколькими способами: купить, продать на бирже или "майнить". Отмечается, что физические монеты продаются как памятные сувениры, но не используются в качестве валюты.

Кроме этого, Маск уже не первый раз говорит о Dogecoin на Луне. В феврале Маск разместил в Twitter мем с сиба-ину в скафандре с флагом Dogecoin на Луне.

Цена на Dogecoin резко выросла после твита Маска. Через несколько минут после поста главы SpaceX стоимость криптовалюты подскочила почти на 30% до 0,70 доллара.

Пока остается неясным, действительно ли Маск собирается отправить на Луну Dogecoin, но компания потенциально смогла бы это сделать, учитывая ее планы по исследованию Луны.

Согласно последним планам, корабль SpaceX Starship может приземлиться на Луну с полезной нагрузкой NASA уже в 2022 году. В феврале NASA заявило, что будет использовать SpaceX для доставки на Луну частей будущего форпоста Gateway.