У День дурня Ілон Маск заявив, що збирається відправити Dogecoin на Місяць

Голова SpaceX уже не раз натякає на відправлення криптовалюти на супутник Землі.

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявив, що збирається відправити "буквально Dogecoin, буквально на Місяць". Про це повідомив Маск у Twitter.

У світлі того, що пост був зроблений Маском у День дурня, 1 квітня, багато людей засумнівалися в правдивості твіту. Але екстраординарність голови SpaceX усе ж не дозволяє повністю виключити таку можливість.

"Зрештою перший корисний вантаж SpaceX на орбіту і назад був головкою сиру", — написав репортер CNBC Майкл Шитц.

Фактично SpaceX доставила на орбіту Землі головку сиру у 2010 році під час випробувального польоту свого вантажного космічного корабля Dragon.

Компанія SpaceX поки не робила ніяких заяв.

Відомо, що 49-річний Ілон Маск є затятим прихильником криптовалюти, включаючи Dogecoin і біткоїн. У лютому Tesla оголосила, що придбала біткоїни на суму 1,5 млрд доларів. Через місяць Маск заявив, що автомобілі Tesla можна буде купувати за біткоїни.

Криптовалюта Dogecoin, спочатку з'явилася як жарт, вона була створена у 2013 році розробниками програмного забезпечення Біллі Маркусом і Джексоном Палмером. Криптовалюта використовує зображення собаки породи Сіба-іну як логотип.

Її можна отримати декількома способами: купити, продати на біржі або "майнити". Зазначається, що фізичні монети продаються як пам'ятні сувеніри, але не використовуються в ролі валюти.

Крім цього, Маск уже не перший раз говорить про Dogecoin на Місяці. У лютому Маск розмістив у Twitter мем з Сіба-іну в скафандрі з прапором Dogecoin на Місяці.

Ціна на Dogecoin різко зросла після твіту Маска. Через кілька хвилин після посту голови SpaceX вартість криптовалюти підскочила майже на 30% до 0,70 долара.

Поки залишається незрозумілим, чи дійсно Маск збирається відправити на Місяць Dogecoin, але компанія потенційно змогла б це зробити, враховуючи її плани з дослідження Місяця.

Згідно з останніми планами, корабель SpaceX Starship може приземлитися на Місяць з корисним навантаженням NASA вже у 2022 році. У лютому NASA заявила, що буде використовувати SpaceX для доставлення на Місяць частин майбутнього форпосту Gateway.