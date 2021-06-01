Ученые создали "умную ручку" для контроля уровня наркоза в ходе операций

Искусственный интеллект научили рассчитывать количество пробофола и даже самостоятельно увеличивать дозировку во время операций.

Ученые из Италии и Швейцарии придумали "умную ручку" для врачей, которая позволит следить за анестезией во время операций.

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Об инновационной медицинской разработке пишет издание New Atlas.

Специалисты из Швейцарского исследовательского института EPFL, Госпиталя при Университете Лозанны и Политехнического университета в Турине нашли решение для проблемы мониторинга уровня пропофола в крови пациентов — это одно из самых лучших анестезирующих средств, однако его частицы прилипают к иглам, что мешает корректно отслеживать дозу. "Умная ручка" использует специальные сенсоры и алгоритм на основе искусственного интеллекта, который определяет количество анестетика, учитывая прилипание, а также может автоматически увеличивать дозировку при необходимости.

Устройство работает от аккумулятора и оснащено специальной иглой, которую необходимо вводить в вену пациента во время операции, а полученные данные передает модуль Bluetooth, размещенный в корпусе. Как показали лабораторные испытания, "умная ручка" очень точно определяет концентрацию пробофола в образцах крови. Вскоре исследователи приступят к тестам на животных и людях.

"Подобрать правильную дозировку может быть сложно, поэтому простая в использовании система, которая может контролировать концентрацию пропофола в операционной, станет важным шагом вперед в хирургии и интенсивной терапии", — подчеркнул профессор Тьерри Баклин из Лозанны.

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