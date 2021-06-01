Ученые создали "умную ручку" для контроля уровня наркоза в ходе операций
Искусственный интеллект научили рассчитывать количество пробофола и даже самостоятельно увеличивать дозировку во время операций.
Ученые из Италии и Швейцарии придумали "умную ручку" для врачей, которая позволит следить за анестезией во время операций.
Об инновационной медицинской разработке пишет издание New Atlas.
Специалисты из Швейцарского исследовательского института EPFL, Госпиталя при Университете Лозанны и Политехнического университета в Турине нашли решение для проблемы мониторинга уровня пропофола в крови пациентов — это одно из самых лучших анестезирующих средств, однако его частицы прилипают к иглам, что мешает корректно отслеживать дозу. "Умная ручка" использует специальные сенсоры и алгоритм на основе искусственного интеллекта, который определяет количество анестетика, учитывая прилипание, а также может автоматически увеличивать дозировку при необходимости.
Устройство работает от аккумулятора и оснащено специальной иглой, которую необходимо вводить в вену пациента во время операции, а полученные данные передает модуль Bluetooth, размещенный в корпусе. Как показали лабораторные испытания, "умная ручка" очень точно определяет концентрацию пробофола в образцах крови. Вскоре исследователи приступят к тестам на животных и людях.
"Подобрать правильную дозировку может быть сложно, поэтому простая в использовании система, которая может контролировать концентрацию пропофола в операционной, станет важным шагом вперед в хирургии и интенсивной терапии", — подчеркнул профессор Тьерри Баклин из Лозанны.
Ранее ученые научились печатать на 3D-принтере хрящи, которые могут восстановить нос после рака кожи. Технология позволяет заменить удаленные ткани и придать им красивую форму.
Во Львове разрабатывают вакцину от коронавируса на дрожжах. Из-за отсутствия необходимого оборудования, украинские ученые планируют обратиться к зарубежным коллегам.
"Умный" туалет научили распознавать заболевания желудочно-кишечного тракта при помощи искусственного интеллекта. В основе системы лежат камеры, которые снимают фекалии в трубах.