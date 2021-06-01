Вчені створили "розумну ручку" для контролю рівня наркозу в процесі операцій

Штучний інтелект навчили розраховувати кількість пробофолу й навіть самостійно збільшувати дозування під час операцій.

Вчені з Італії та Швейцарії вигадали "розумну ручку" для лікарів, яка дозволить стежити за анестезією під час операцій.

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Про інноваційну медичну розробку пише видання New Atlas.

Фахівці зі Швейцарського дослідного інституту EPFL, Госпіталю при Університеті Лозанни та Політехнічного університету в Турині знайшли рішення для проблеми моніторингу рівня пропофолу в крові пацієнтів — це одне з найкращих засобів анестезії, однак його частки прилипають до голок, що заважає коректно відстежувати дозу. "Розумна ручка" використовує спеціальні сенсори й алгоритм на основі штучного інтелекту, який визначає кількість анестетика, враховуючи прилипання, а також може автоматично збільшувати дозування за необхідності.

Пристрій працює від акумулятора й оснащений спеціальною голкою, яку необхідно вводити у вену пацієнта під час операції, а отримані дані передає модуль Bluetooth, розміщений в корпусі. Як показали лабораторні випробування, "розумна ручка" дуже точно визначає концентрацію пробофолу в зразках крові. Незабаром дослідники почнуть тести на тваринах і людях.

"Підібрати правильне дозування може бути складно, тому проста у використанні система, яка може контролювати концентрацію пропофолу в операційній, стане важливим кроком вперед у хірургії та інтенсивній терапії", — підкреслив професор Тʼєррі Баклін із Лозанни.

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