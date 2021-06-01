Вчені створили "розумну ручку" для контролю рівня наркозу в процесі операцій
Штучний інтелект навчили розраховувати кількість пробофолу й навіть самостійно збільшувати дозування під час операцій.
Вчені з Італії та Швейцарії вигадали "розумну ручку" для лікарів, яка дозволить стежити за анестезією під час операцій.
Про інноваційну медичну розробку пише видання New Atlas.
Фахівці зі Швейцарського дослідного інституту EPFL, Госпіталю при Університеті Лозанни та Політехнічного університету в Турині знайшли рішення для проблеми моніторингу рівня пропофолу в крові пацієнтів — це одне з найкращих засобів анестезії, однак його частки прилипають до голок, що заважає коректно відстежувати дозу. "Розумна ручка" використовує спеціальні сенсори й алгоритм на основі штучного інтелекту, який визначає кількість анестетика, враховуючи прилипання, а також може автоматично збільшувати дозування за необхідності.
Пристрій працює від акумулятора й оснащений спеціальною голкою, яку необхідно вводити у вену пацієнта під час операції, а отримані дані передає модуль Bluetooth, розміщений в корпусі. Як показали лабораторні випробування, "розумна ручка" дуже точно визначає концентрацію пробофолу в зразках крові. Незабаром дослідники почнуть тести на тваринах і людях.
"Підібрати правильне дозування може бути складно, тому проста у використанні система, яка може контролювати концентрацію пропофолу в операційній, стане важливим кроком вперед у хірургії та інтенсивній терапії", — підкреслив професор Тʼєррі Баклін із Лозанни.
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