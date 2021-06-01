"Парящие айсберги": украинские полярники запечатлели необычное атмосферное явление (фото)

Мираж в Антарктиде, как сообщают ученые, может наблюдаться неделями и ночью из-за особенностей атмосферы в полярном регионе.

Украинские ученые-полярники зафиксировали необычное искажение над поверхностью воды рядом со станцией "Академик Вернадский". Об этом сообщается на странице Национального антарктического центра в Facebook.

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Сообщается, что подобное явление над водой океана случается практически только в полярных регионах, но чаще всего в районе Антарктиды. Миражи, в силу особенностей атмосферы на полярном круге, могут наблюдаться неделями и быть видимыми даже ночью.

Фото: Facebook / Оксана Савенко

Миражи образуются путем отражения предметов на земле в атмосфере. Над водой образуется тонкий слой горячего воздуха, который накапливался в течение лета (в отличие от миражей в пустынях, где тепло накапливается в течение солнечного дня). Разогретый воздух как бы "зависает" над поверхностью не успевая подняться и перемешаться с холодным. Таким образом он искажает изображения как кривое зеркало. Иногда предметы могут казаться ближе, чем есть на самом деле, а иногда — парить в воздухе.

Фото: Facebook / Оксана Савенко

В антарктическом центре также упомянули, что легенда о "летучем голландце" могла возникнуть именно из-за этого эффекта.

Напомним, в Антарктиде украинские полярники случайно разбудили кита. Очередная экспедиция полярников добралась на станцию "Академик Вернадский" через Турцию и Чили в начале 2021 года.