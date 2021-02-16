Украинские полярники через Турцию в Чили добрались до станции "Академик Вернадский" (фото)

В экспедицию вошли 18 участников: ученые и технические специалисты, которые будут заниматься модернизацией станции.

Сегодня, 16 февраля, на украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский" прибыла очередная сезонная экспедиция.

Об этом сообщает в Facebook Национальный антарктический научный центр.

"Хорошая новость – участники сезонной экспедиции наконец добрались Антарктиды!", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в экспедицию вошли 18 участников: ученые для исследования и отбора образцов, а также технические специалисты, которые будут заниматься модернизацией станции.

Команда отправилась из Киева 20 января. Через Турцию и Бразилию прилетела в Чили, где провела более двух недель на карантине в портовом городке Пунта-Аренас.

"9 февраля экспедиция начала путь в Антарктиду по морю на корабле Betanzos. И вот, преодолев самый бурный в мире пролив Дрейка, добралась до станции", – сообщают в центре.

Отмечается, что экспедиция должна обновить значительную часть систем жизнеобеспечения станции. Кроме того, ученые на станции получат новые возможности для исследования озоновой дыры.

Отметим, 20 января Кабмин продлил финансирование арктической станции до 2023 года. На эти цели было выделено 333 миллиона гривен. В тот же день на "Академик Вернадский" отправилась новая группа украинских ученых.

В январе в Антарктиде, где находится украинская станция "Академик Вернадский", откололся край ледника около 20 метров.