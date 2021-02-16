Українські полярники через Туреччину в Чилі дісталися до станції "Академік Вернадський" (фото)

В експедицію увійшли 18 учасників: учені та технічні фахівці, які будуть займатися модернізацією станції.

Сьогодні, 16 лютого, на українську антарктичну станцію "Академік Вернадський" прибула чергова сезонна експедиція.

Про це повідомляє у Facebook Національний антарктичний науковий центр.

"Хороша новина — учасники сезонної експедиції нарешті добралися Антарктиди!", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в експедицію увійшли 18 учасників: учені для дослідження і відбору зразків, а також технічні фахівці, які будуть займатися модернізацією станції.

Команда вирушила з Києва 20 січня. Через Туреччину і Бразилію прилетіла в Чилі, де провела понад два тижні на карантині в портовому містечку Пунта-Аренас.

"9 лютого експедиція розпочала шлях до Антарктиди по морю на кораблі Betanzos. І ось, подолавши найбільш бурхливу у світі протоку Дрейка, дісталася до станції", — повідомляють у центрі.

Зазначається, що експедиція повинна оновити значну частину систем життєзабезпечення станції. Крім того, учені на станції отримають нові можливості для дослідження озонової діри.

Зазначимо, що 20 січня Кабмін продовжив фінансування арктичної станції до 2023 року. На ці цілі було виділено 333 мільйони гривень. У той же день на "Академік Вернадський" вирушила нова група українських учених.

У січні в Антарктиді, де розташована українська станція "Академік Вернадський", відколовся край льодовика близько 20 метрів.