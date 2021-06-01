"Айсберги в повітрі": українські полярники показали незвичайне атмосферне явище (фото)

Міраж в Антарктиді, як повідомляють учені, може спостерігатися тижнями і вночі через особливості атмосфери в полярному регіоні.

Українські вчені-полярники зафіксували незвичайне спотворення над поверхнею води поруч зі станцією "Академік Вернадський". Про це повідомляється на сторінці Національного антарктичного центру у Facebook.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Повідомляється, що подібне явище над водою океану трапляється практично тільки в полярних регіонах, але частіше в районі Антарктиди. Міражі, через особливості атмосфери на полярному колі, можуть спостерігатися тижнями і бути видимими навіть вночі.

Фото: Facebook / Оксана Савенко

Міражі утворюються шляхом відображення предметів на землі в атмосфері. Над водою утворюється тонкий шар гарячого повітря, який накопичувався протягом літа (на відміну від міражів у пустелях, де тепло накопичується протягом сонячного дня). Розігріте повітря наче "зависає" над поверхнею, не встигаючи піднятися і перемішатися з холодним. Таким чином воно спотворює зображення, як криве дзеркало. Іноді предмети можуть здаватися ближчими, ніж є насправді, а іноді — літати в повітрі.

Фото: Facebook / Оксана Савенко

В антарктичному центрі також згадали, що легенда про "летучого голландця" могла виникнути саме через цей ефект.

Нагадаємо, що в Антарктиді українські полярники випадково розбудили кита. Чергова експедиція полярників дісталася станції "Академік Вернадський" через Туреччину і Чилі на початку 2021 року.