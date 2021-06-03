Анти-Android: Huawei презентовала планшет и часы на собственной операционке

HarmonyOS планируют установить и на гаджеты сторонних разработчиков.

С тех пор, как Huawei подверглась санкциям США, она лишилась возможности использовать полнофункциональную версию Android и приложения из Play Store. Теперь же компания он запустила собственного конкурента: HarmonyOS. Презентация состоялась 2 июня.

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Об этом сообщается на официальном ресурсе производителя.

Операционная система HarmonyOS

На самом деле HarmonyOS, представленная 2 июня, — это уже вторая версия операционки, потому что ранее она уже использовалась на устройствах умного дома. Однако теперь на HarmonyOS будут работать такие гаджеты, как обновленные модели планшетов MatePad и смарт-часы Huawei Watch 3.

HarmonyOS очень похожа на Android — Huawei не прокомментировала информацию об использовании кода урезанной версии Android, однако доподлинно известно, что именно этот код был взят за основу для операционной системы, установленной на последних устройствах, таких как Huawei P40.

Загружать приложения пользователи смогут из официального магазина Huawei. К сожалению, в нем отсутствуют многие из самых распространенных и популярных приложений, которые вы ранее могли скачать с Google Play.

Несмотря на то, что HarmonyOS выглядит и работает, как базовая Android, разработчики делают все возможное, чтобы постепенно разорвать связи с программным обеспечением, которое в значительной степени контролируется Google. План состоит в том, чтобы ПО охватило все больше и больше устройств — даже от сторонних производителей. Об этом мы подробнее писали в материале Huawei презентует HarmonyOS 2 июня: что известно о новой операционной системе.

[ + – ] Новые планшеты MatePad представлены в трех размерах

Новые планшеты Huawei MatePad

Во время мероприятия были презентованы новые планшеты — MatePad. Модели изготовлены в трех размерах и оснащены тремя разными процессорами: 10,95-дюймовым MatePad (работает на Qualcomm Snapdragon 865), 10,8-дюймовым MatePad Pro (с Qualcomm Snapdragon 870) и 12,6-дюймовым. дюймовый MatePad Pro (с собственным чипсетом Huawei Kirin 9000E).

В 12,6-дюймовой модели используется передовая технология OLED-дисплеев, но частота обновления составляет 60 Гц. Две другие располагают ЖК-дисплеями с частотой обновления 120 Гц. Все три планшета имеют разрешение 2560 x 1440 пикселей и поставляются с соответствующими интеллектуальными клавиатурами и стилусами, поддерживают как проводную, так и беспроводную зарядку.

Хотя HarmonyOS во многом похожа на Android, ее модификация для планшетов,iPadOS, несколько отличается. Например, внизу есть панель со значками приложений, а на главном экране можно настроить ряд виджетов для быстрого доступа.

Цена на стандартный 10,95-дюймовый MatePad стартует с 399 евро ( 485 долларов США) за 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, хотя планшеты вряд ли будут доступны за пределами Европы и Азии. 12,6-дюймовый MatePad Pro продается по цене 799 евро (около 975 долларов) с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, цена на 10,8-дюймовую модель Pro не озвучивается.

[ + – ] Умные часы Huawei Watch 3

Умные часы Huawei Watch 3

Устройство оснащено 1,43-дюймовым OLED-дисплеем, работающим с частотой обновления 60 Гц, и в него встроены все обычные функции фитнес-трекера и отслеживания состояния здоровья (включая поддержку сотни режимов тренировок). Также включены частота пульса, SpO2 и отслеживание сна. Huawei обещает минимум три дня автономной работы, поддержку 4G, более точный GPS.

Что касается цен, то мы располагаем информацией для рынка Великобритании: 349,99 фунтов стерлингов (около 495 долларов США) за стандартную модель и 499,99 фунтов стерлингов (около 710 долларов США) за Pro. Все упомянутые нами устройства поступят в продажу на некоторых рынках в конце этого месяца.

Ранее мы сообщали о том, что Huawei установит собственную ОС на 100 млн телефонов. Перевести устройства на новую операционную систему могут уже в июне – речь идет об обновлении ОС на нескольких моделях смартфонов.