Китай вывел на орбиту новый спутник Fengyun-4B (видео)

Fengyun-4B будет в основном будут использоваться для анализа и прогнозирования погоды.

Новый китайский метеорологический спутник был запущен на орбиту 3 июня. Fengyun-4B поднялся в космос на борту ракеты Long March 3B с космодрома Сичан на юго-западе Китая, сообщает Space.com

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Cпутник присоединится к сети геостационарных и полярно-орбитальных спутников Fengyun и выйдет на геостационарную орбиту. Первый испытательный спутник из серии Fengyun на низкой околоземной орбите под названием FY-1A, был запущен еще в 1988 году.

Fengyun-4B будет в основном использоваться для анализа и прогнозирования погоды, краткосрочного предупреждения о метеорологических катастрофах, краткосрочного прогнозирования изменений климата, экологической среды и мониторинга космического пространства,- говорится в сообщении государственного подрядчика China Aerospace Science and Technology Corp.

Последним геостационарным спутником, запущенным в этой серии, был Fengyun-4A, который полетел в космос в 2016 году. Он также использовался для получения снимков Луны и Земли.

В начале года Китай запланировал более 40 запусков космических аппаратов в 2021 году.

Серия спутников Fengyun-4 предназначена для замены погодных спутников серии Fengyun-2, находящихся на геостационарных орбитах. Спутники этой серии имеют массу 5300 кг. Спутники оборудованы приборами: GIIRS, LMI, AGRI, SEMIP, DCS на платформе SAST-5000. Питание обеспечивается солнечными батареями и аккумуляторами. Срок жизни каждого спутника — 5 лет.

Напоминаем, что в начале мая обломки китайской ракеты Long March упали в Индийский океан, а недавно китайский термоядерный реактор установил мировой рекорд температуры.