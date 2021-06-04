Китай вивів на орбіту новий супутник Fengyun-4B (відео)

Fengyun-4B буде в основному використовуватися для аналізу і прогнозування погоди.

Новий китайський метеорологічний супутник був запущений на орбіту 3 червня. Fengyun-4B піднявся в космос на борту ракети Long March 3B з космодрому Січан на південному заході Китаю, повідомляє Space.com.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Cупутник приєднається до мережі геостаціонарних і полярно-орбітальних супутників Fengyun і вийде на геостаціонарну орбіту. Перший випробувальний супутник із серії Fengyun на низькій навколоземній орбіті під назвою FY-1A був запущений ще в 1988 році.

Fengyun-4B буде в основному використовуватися для аналізу і прогнозування погоди, короткострокового попередження про метеорологічні катастрофи, короткострокового прогнозування змін клімату, екологічного середовища і моніторингу космічного простору, — йдеться в повідомленні державного підрядника China Aerospace Science and Technology Corp.

Останнім геостаціонарним супутником, запущеним у цій серії, був Fengyun-4A, який полетів у космос у 2016 році. Він також використовувався для отримання знімків Місяця і Землі.

На початку року Китай запланував понад 40 запусків космічних апаратів у 2021 році.

Серія супутників Fengyun-4 призначена для заміни погодних супутників серії Fengyun-2, що розташовані на геостаціонарних орбітах. Супутники цієї серії мають масу 5300 кг. Супутники обладнані приладами: GIIRS, LMI, AGRI, SEMIP, DCS на платформі SAST-5000. Харчування забезпечується сонячними батареями та акумуляторами. Термін життя кожного супутника — 5 років.

Нагадуємо, що на початку травня уламки китайської ракети Long March впали в Індійський океан, а недавно китайський термоядерний реактор встановив світовий рекорд температури.