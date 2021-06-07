Ученые увеличили производительность жесткого диска в 10 раз с помощью графена

По словам исследователей, новый способ позволяет увеличить плотность данных и сократить механический износ жесткого диска.

Специалисты из Кембриджского университета сделали прорыв в хранении данных на жестком диске, используя такой материал, как графен.

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Об этом пишет тематическое издание NewAtlas.

Как известно, данные на жесткий диск записываются на пластины, которые быстро вращаются, с помощью движущейся магнитной головки. Специальные верхние покрытия на углеродной основе защищают эти пластины от механических повреждений и коррозии во время работы. Однако, у них есть серьезные недостатки: пластины функционируют в определенном температурном диапазоне, а занимают много места.

Чтобы усовершенствовать технологии, ученые из Кембриджского университета решили заменить покрытия, созданные на углеродной основе, несколькими слоями графена (слой атомов углерода с большой прочностью и гибкостью — ред.). По словам специалистов, они сделали настоящий прорыв, ведь графен не только сэкономил место, но и сократил механический износ жесткого диска и уменьшил коррозию в 2,5 раза.

Слои графена также увеличили рабочую температуру жесткого диска. Ученым пришлось работать с технологией записи данных Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR), которая нагревает записывающий слой до более высоких температур и позволяет битам данных быть намного меньше и более плотно упакованными вместе. Это помогло беспрецедентно сэкономить место — 10 терабайт на квадратный дюйм, что в десять раз больше по сравнению с существующими технологиями.

"Демонстрация того, что графен может служить защитным покрытием для обычных жестких дисков и что он способен выдерживать условия HAMR, — очень важный результат. Это будет способствовать дальнейшему развитию новых жестких дисков с высокой плотностью записи", — подчеркнула соавтор исследования Анна Отт.

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