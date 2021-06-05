Корейский дизайнер создал "третий глаз", чтобы ходить, не отрываясь от смартфона

Кореец изобрел такой гаджет в насмешку над "телефонными зомби", которые не отрываются от экранов и рискуют пострадать на улицах.

Промышленный дизайнер из Южной Кореи Панг-Мин-Вуук создал механический глаз, предупреждающий о столкновении, если пользователь слишком увлечется смартфоном во время ходьбы. О такой разработке пишет издание Sky News.

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Разработчик назвал устройство "Третий глаз", оно закрепляется на лбу человека и предупреждает о препятствиях, которые возникают на пути. Если какой-то объект появляется в двух метрах от камеры, ультразвуковые сенсоры заставляют прибор громко пищать. При помощи гиросенсоров гаджет различает, когда носитель смотрит перед собой, а когда опускает голову вниз. Испытания "Третьего глаза" уже провели в Сеуле.

Как утверждает Панг Мин-Вуук, он придумал такой прибор, как саркастическое решение для "телефонных зомби" — людей, которые не желают отрываться от экрана, чем подвергают риску и себя, и окружающих. Дизайнер надеется, что его детище позволит некоторым людям заметить свою зависимость от гаджетов и уделять больше времени происходящему в реальной, а не виртуальной жизни.

"Так выглядит будущее человечества с тремя глазами. Поскольку мы не можем оторвать глаза от смартфонов, в будущем нам понадобится дополнительный глаз", — подытожил разработчик.

Ранее дизайнер из Германии создал веб-камеру, имитирующую человеческий глаз. Уникальное устройство может переводить взгляд, улавливать движение и даже моргать — в этом ему помогает целый комплекс искуственных "мышц" и сервоприводов. По мнению создателей, такая камера позволит улучшить зрительный контакт и сделать видеосвязь более комфортной для пользователей.

Samsung переделала старые смартфоны в аппарат для диагностики заболеваний глаз. Такое необычное применение нашли устаревшим моделям линейки Galaxy. Сами телефоны служат камерой и экраном, их способности усиливает специальный объектив.

Писали также, что слепому человеку впервые восстановили зрение с помощью водорослей. Прим помощи белков, содержащихся в морских растениях, ученые управляли клетками в задней части глаза. Пациент впервые почувствовал улучшение, когда заметил полосы пешеходного перехода, вскоре он уже смог различать предметы, лежащие на столе.