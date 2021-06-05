Корейський дизайнер створив "третє око", щоб ходити, не відриваючись від смартфона

Кореєць винайшов такий гаджет в насмішку над "телефонними зомбі", які постійно дивляться в екрани і ризикують постраждати на вулицях.

Промисловий дизайнер з Південної Кореї Панг-Мін-Вуук створив механічний очей, попереджає про зіткнення, якщо користувач занадто захопиться смартфоном під час ходьби. Про таку розробку пише видання Sky News.

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Розробник назвав пристрій "Третє око", воно закріплюється на лобі людини і попереджає про перешкоди, які виникають на шляху. Якщо якийсь об'єкт з'являється в двох метрах від камери, ультразвукові сенсори змушують прилад голосно пищати. За допомогою гіросенсор гаджет розрізняє, коли носій дивиться перед собою, а коли опускає голову вниз. Випробування "Третього ока" вже провели в Сеулі.

Як стверджує Панг Мін-Вуук, він придумав такий прилад, як саркастичне рішення для "телефонних зомбі" — людей, які не бажають відриватися від екрану, чим піддають ризику і себе, і оточуючих. Дизайнер сподівається, що його дітище дозволить деяким людям помітити свою залежність від гаджетів і приділяти більше часу подіям у реальному, а не віртуальному житті.

"Так виглядає майбутнє людства з трьома очима. Оскільки ми не можемо відірвати очі від смартфонів, в майбутньому нам знадобляться додаткові очі", — підсумував розробник.

Раніше дизайнер з Німеччини створив веб-камеру, що імітує людське око. Унікальний пристрій може переводити погляд, вловлювати рух і навіть моргати — в цьому йому допомагає цілий комплекс штучних "м'язів" і сервоприводів. На думку творців, така камера дозволить поліпшити зоровий контакт і зробити відеозв'язок більш комфортним для користувачів.

Samsung переробив старі смартфони в апарат для діагностики захворювань очей. Таке незвичайне застосування знайшли застарілим моделям лінійки Galaxy. Самі телефони служать камерою і екраном, їх здатності підсилює спеціальний об'єктив.

Писали також, що сліпому чоловіку вперше відновили зір за допомогою водоростей. Прим допомоги білків, що містяться в морських рослинах, вчені управляли клітинами в задній частині ока. Пацієнт вперше відчув поліпшення, коли помітив смуги пішохідного переходу, незабаром він вже зміг розрізняти предмети, що лежать на столі.