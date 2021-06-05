Корейський дизайнер створив "третє око", щоб ходити, не відриваючись від смартфона
Кореєць винайшов такий гаджет в насмішку над "телефонними зомбі", які постійно дивляться в екрани і ризикують постраждати на вулицях.
Промисловий дизайнер з Південної Кореї Панг-Мін-Вуук створив механічний очей, попереджає про зіткнення, якщо користувач занадто захопиться смартфоном під час ходьби. Про таку розробку пише видання Sky News.
Розробник назвав пристрій "Третє око", воно закріплюється на лобі людини і попереджає про перешкоди, які виникають на шляху. Якщо якийсь об'єкт з'являється в двох метрах від камери, ультразвукові сенсори змушують прилад голосно пищати. За допомогою гіросенсор гаджет розрізняє, коли носій дивиться перед собою, а коли опускає голову вниз. Випробування "Третього ока" вже провели в Сеулі.
Як стверджує Панг Мін-Вуук, він придумав такий прилад, як саркастичне рішення для "телефонних зомбі" — людей, які не бажають відриватися від екрану, чим піддають ризику і себе, і оточуючих. Дизайнер сподівається, що його дітище дозволить деяким людям помітити свою залежність від гаджетів і приділяти більше часу подіям у реальному, а не віртуальному житті.
"Так виглядає майбутнє людства з трьома очима. Оскільки ми не можемо відірвати очі від смартфонів, в майбутньому нам знадобляться додаткові очі", — підсумував розробник.
Раніше дизайнер з Німеччини створив веб-камеру, що імітує людське око. Унікальний пристрій може переводити погляд, вловлювати рух і навіть моргати — в цьому йому допомагає цілий комплекс штучних "м'язів" і сервоприводів. На думку творців, така камера дозволить поліпшити зоровий контакт і зробити відеозв'язок більш комфортним для користувачів.
Samsung переробив старі смартфони в апарат для діагностики захворювань очей. Таке незвичайне застосування знайшли застарілим моделям лінійки Galaxy. Самі телефони служать камерою і екраном, їх здатності підсилює спеціальний об'єктив.
Писали також, що сліпому чоловіку вперше відновили зір за допомогою водоростей. Прим допомоги білків, що містяться в морських рослинах, вчені управляли клітинами в задній частині ока. Пацієнт вперше відчув поліпшення, коли помітив смуги пішохідного переходу, незабаром він вже зміг розрізняти предмети, що лежать на столі.