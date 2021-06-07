Вчені за допомогою графену збільшили продуктивність жорсткого диску у 10 разів

За словами дослідників, новий спосіб дозволяє збільшити щільність даних і скоротити механічний знос жорсткого диска.

Фахівці з Кембриджського університету зробили прорив у зберіганні даних на жорсткому диску, використовуючи такий матеріал, як графен.

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Про це пише тематичне видання NewAtlas.

Як відомо, дані на жорсткий диск записуються на пластини, які швидко обертаються, за допомогою рухомої магнітної головки. Спеціальні верхні покриття на вуглецевій основі захищають ці пластини від механічних пошкоджень і корозії під час роботи. Однак, у них є серйозні недоліки: пластини функціонують в певному температурному діапазоні, а займають багато місця.

Щоб удосконалити технології, вчені з Кембриджського університету вирішили замінити покриття, створені на вуглецевій основі, декількома шарами графену (шар атомів вуглецю з великою міцністю і гнучкістю — ред.). За словами фахівців, вони зробили справжній прорив, адже графен не тільки заощадив місце, але і скоротив механічний знос жорсткого диска і зменшив корозію у 2,5 рази.

Шари графену також збільшили робочу температуру жорсткого диска. Вченим довелося працювати з технологією запису даних Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR), яка нагріває записувальний шар до вищих температур і дозволяє бітам даних бути набагато меншими і щільніше упакованими разом. Це допомогло безпрецедентно заощадити місце — 10 терабайт на квадратний дюйм, що у десять разів більше порівняно з існуючими технологіями.

"Демонстрація того, що графен може служити захисним покриттям для звичайних жорстких дисків і що він здатний витримувати умови HAMR, — дуже важливий результат. Це сприятиме майбутньому розвитку нових жорстких дисків з високою щільністю запису", — підкреслила співавтор дослідження Анна Отт.

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