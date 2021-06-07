Новинки от Apple на WWDC-2021: iOS 15, защита от слежки и Siri без интернета (фото, видео)

Американская корпорация представила новые операционные системы iOS 15 и iPadOS, , обновленную FaceTime, а также модернизировала приложения Siri, Messages и Wallet.

На ежегодной конференции разработчиков Apple "WWDC-2021", которая состоялась в понедельник, 7 июня американская компания представила ряд нововведений, касающихся практически всех аспектов операционной системы.

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Главный доклад на конференции начался с презентации

iOS 15

[ + – ] iOS 15

Обновление операционной системы Apple получило ряд новых функций. iPhone с установленным обновлением сможет распознавать сфотографированный текст. Если в тексте будет обнаружен мобильный номер, пользователь сможет осуществить звонок одним нажатием.

Если на iPhone будет установлен режим "Сон", собеседники получат об этом уведомление.

Изменилось и стандартное приложение "Погода", снимки участков Земли можно будет увидеть со спутника.

FaceTime

[ + – ] FaceTime

Программа получила встроенное шумоподавление и пространственное аудио. Теперь у пользователей есть возможность слышать собеседников с той стороны, где они находятся на экране. FaceTime получил портретный режим, который заблюривает задний план.

Приглашения в FaceTime отныне можно прикреплять в почту. Также появилась возможность присоединяться к конференциям пользователям Android и Windows.

SharePlay позволит делиться контентом непосредственно во время звонка через FaceTime. Если включить музыку, то она будет играть у всех собеседников. Это же касается и видео, которое будет транслироваться не с устройства пользователя, а напрямую из интернета.

iPadOS

[ + – ] iPadOS

Обновленная iPadOS, представленная на презентации, имеет ряд отличительных особенностей. Из главных нововведений можно отметить следующие:

появилась возможность размещать виджеты на домашнем экране;

многозадачность, по заверению Apple, стала удобнее и функциональнее, в нее добавлены жесты Split View, позволяющие одновременно управлять несколькими приложениями;

на панели приложений в режиме Split View будет располагаться все открытое программное обеспечение;

появились короткие заметки Quick Note, которые открываются быстрее, чем стандартное приложение заметок;

в приложении "Почта" добавлена защита конфиденциальности, скрывающая IP и не позволяющая отправителю смотреть, когда вы открыли письмо;

Siri

[ + – ] Siri

Облачный персональный помощник будет работает без интернета, распознавая запросы непосредственно на устройстве.

Messages

[ + – ] Messages

В приложении Messages появилась возможность делиться изображениями, музыкой, подкастами, статьи Apple News и другим контентом, который будет сохраняться в соответствующие приложения.

Также компания переработала оповещения. Появились "сводки" уведомлений, которые основаны на привычках пользователя по взаимодействию с приложениями. Сводки будут появляться в назначенное пользователем время или вычисленное с помощью системы искусственного интеллекта.

Wallet

[ + – ] Wallet

Обновлено и приложение Wallet. Теперь в приложении можно будет сохранять не только банковские или бонусные карты, но и любые другие документы. Отныне в Wallet можно будет добавить ключи от дома, пропуск от офиса и даже карточки из отеля.

Жители США получили возможность добавлять в приложение водительские права и ID. Будет ли эта функция работать в других странах, в частности, в Украине, на данный момент неизвестно.

[ + – ] Презентация Apple

Ранее сообщалось, что iPhone 12 признан самым продаваемым смартфоном в мире.

В апреле 2021 года Apple провела онлайн-презентацию, на которой показала новые iPad и iMac, а также обновленный цвет корпуса для iPhone.

Также известно, что антимонопольная комиссия Европейского союза опубликовала предварительное заключение, в соответствии с которым американская корпорация Apple на своей платформе iOS несправедливо отдавала предпочтение Apple Music своим конкурентам.