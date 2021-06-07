Новинки від Apple на WWDC-2021: iOS 15, захист від стеження і Siri без інтернету (фото, відео)

Американська корпорація представила нові операційні системи iOS 15 і iPadOS, оновлений FaceTime, а також модернізувала додатки Siri, Messages і Wallet.

На щорічній конференції розробників Apple "WWDC-2021", яка відбулася в понеділок, 7 червня американська компанія представила ряд нововведень, що стосуються практично всіх аспектів операційної системи.

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Головна доповідь на конференції почалася з презентації

iOS 15

[ + – ] iOS 15

Оновлення операційної системи Apple отримало ряд нових функцій. iPhone з встановленим оновленням зможе розпізнавати сфотографований текст. Якщо в тексті буде виявлений мобільний номер, користувач зможе здійснити дзвінок одним натисканням.

Якщо на iPhone буде встановлений режим "Сон", співрозмовники отримають про це повідомлення.

Змінився і стандартний додаток "Погода", знімки ділянок Землі можна буде побачити із супутника.

FaceTime

[ + – ] FaceTime

Програма отримала вбудоване шумозаглушення і просторове аудіо. Тепер у користувачів є можливість чути співрозмовників з того боку, де вони розміщені на екрані. FaceTime отримав портретний режим, який заблюрює задній план.

Запрошення в FaceTime відтепер можна прикріплювати в пошту. Також з'явилася можливість приєднуватися до конференцій користувачам Android і Windows.

SharePlay дозволить ділитися контентом безпосередньо під час дзвінка через FaceTime. Якщо ввімкнути музику, то вона буде грати у всіх співрозмовників. Це ж стосується і відео, яке транслюватиметься не з пристрою користувача, а безпосередньо з інтернету.

iPadOS

[ + – ] iPadOS

Оновлена iPadOS, представлена на презентації, має ряд відмінних рис. З головних нововведень можна зазначити такі:

з'явилася можливість розміщувати віджети на домашньому екрані;

багатозадачність, за запевненням Apple, стала зручнішою і функціональнішою, у неї додані жести Split View, що дозволяють одночасно керувати декількома додатками;

на панелі додатків у режимі Split View буде розташовуватися все відкрите програмне забезпечення;

з'явилися короткі замітки Quick Note, які відкриваються швидше, ніж стандартний додаток заміток;

у додатку "Пошта" доданий захист конфіденційності, що приховує IP і не дозволяє відправнику дивитися, коли ви відкрили лист;

Siri

[ + – ] Siri

Хмарний персональний помічник буде працює без інтернету, розпізнаючи запити безпосередньо на пристрої.

Messages

[ + – ] Messages

У додатку Messages з'явилася можливість ділитися зображеннями, музикою, подкастами, статтями Apple News та іншим контентом, який буде зберігатися відповідними програмами.

Також компанія переробила оповіщення. З'явилися "зведення" повідомлень, які засновані на звичках користувача у взаємодії з додатками. Зведення будуть з'являтися в призначений користувачем час або обчислений за допомогою системи штучного інтелекту.

Wallet

[ + – ] Wallet

Оновлений і додаток Wallet. Тепер у додатку можна буде зберігати не тільки банківські або бонусні карти, але і будь-які інші документи. Відтепер у Wallet можна буде додати ключі від будинку, пропуск від офісу і навіть картки з готелю.

Жителі США отримали можливість додавати в додаток водійські права та ID. Чи буде ця функція працювати в інших країнах, зокрема, в Україні, наразі невідомо.

[ + – ] Презентація Apple

Раніше повідомлялося, що iPhone 12 визнаний найбільш продаваним смартфоном у світі.

У квітні 2021 року Apple провела онлайн-презентацію, на якій показала нові iPad та iMac, а також оновлений колір корпусу для iPhone.

Також відомо, що антимонопольна комісія Європейського союзу опублікувала попередній висновок, відповідно до якого американська корпорація Apple на своїй платформі iOS несправедливо віддавала перевагу Apple Music перед своїми конкурентами.