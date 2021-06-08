Батарейки не понадобятся: в США придумали уникальный генератор для микророботов

Инновационная технология позволит роботам добывать энергию из окружающей среды прямо во время движения.

Инженеры Массачусетского технологического института (США) открыли принципиально новый способ производства электроэнергии благодаря углеродным нанотрубкам, которые смогут питать нанороботов.

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Об этом пишет издание MIT News.

Ученые обнаружили, что миниатюрные частицы из углерода могут генерировать энергию благодаря воздействию окружающей среды, в частности, жидкостей. Органический растворитель вытягивает электроны из углеродных трубок, частично покрытых полимером, а система компенсирует потерю, заставляя двигаться оставшиеся электроны. В результате появляются волны тепловой энергии, которые создают электрический ток.

"Это новый механизм и совершенно новый способ производства энергии. Технология интересна, потому что все, что вам нужно сделать, — пропустить растворитель через слой частиц. Это вызывает электрохимические процессы, но "без проводов", — заявил профессор Майкл Страно.

[ + – ] Принцип работы генератора электроэнергии от MIT Фото: Nature Communications

Авторы исследования создали материал, состоящий из миниатюрных нанотрубок, при этом одну сторону листа покрыли тефлонообразным полимером. Такая "ткань" очень тонкая, и ее можно создавать любой формы и размера, к примеру, ученые сделали лист размером 250 на 250 микрон. Оказавшись в растворителе, материал провоцируют окисление спирта, при котором алкоголь превращается в альдегид или кетон.

Каждая частица в текущей версии материала может создавать до 0,7 Вольт, их можно объединять в компактный реактор. Майкл Страно и его команда предполагает, что в будущем такие генераторы смогут устанавливать на миниатюрных роботов микро- или наноразмеров, более того, они уже начали создавать таких роботов, которые будут проводить медицинскую диагностику или анализ окружающей среды, получая энергию из жидкости вокруг.

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