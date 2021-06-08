Батарейки не знадобляться: у США придумали унікальний генератор для мікророботів

Інноваційна технологія дозволить роботам добувати енергію з навколишнього середовища прямо під час руху.

Інженери Массачусетського технологічного інституту (США) відкрили принципово новий спосіб виробництва електроенергії завдяки вуглецевим нанотрубкам, які зможуть живити нанороботів.

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Про це пише видання MIT News.

Учені виявили, що мініатюрні частинки з вуглецю можуть генерувати енергію завдяки впливу навколишнього середовища, зокрема, рідин. Органічний розчинник витягує електрони з вуглецевих трубок, частково покритих полімером, а система компенсує втрату, змушуючи рухатися електрони, що залишилися. У результаті з'являються хвилі теплової енергії, які створюють електричний струм.

"Це новий механізм і абсолютно новий спосіб виробництва енергії. Технологія цікава, тому що все, що вам потрібно зробити, — пропустити розчинник через шар частинок. Це викликає електрохімічні процеси, але "без проводів", — заявив професор Майкл Страно.

[ + – ] Принцип роботи генератора електроенергії від MIT Фото: Nature Communications

Автори дослідження створили матеріал, що складається з мініатюрних нанотрубок, при цьому одну сторону листа покрили тефлоноподібним полімером. Така "тканина" дуже тонка, і її можна створювати будь-якої форми і розміру, наприклад, учені зробили лист розміром 250 на 250 мікрон. Опинившись у розчиннику, матеріал провокує окислення спирту, при якому алкоголь перетворюється на альдегід чи кетон.

Кожна частинка в поточній версії матеріалу може створювати до 0,7 Вольт, їх можна об'єднувати в компактний реактор. Майкл Страно і його команда передбачає, що в майбутньому такі генератори зможуть встановлювати на мініатюрних роботів мікро- або нанорозмірів, більше того, вони вже почали створювати таких роботів, які будуть проводити медичну діагностику або аналіз навколишнього середовища, отримуючи енергію з рідини навколо.

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