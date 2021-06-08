Батарейки не знадобляться: у США придумали унікальний генератор для мікророботів
Інноваційна технологія дозволить роботам добувати енергію з навколишнього середовища прямо під час руху.
Інженери Массачусетського технологічного інституту (США) відкрили принципово новий спосіб виробництва електроенергії завдяки вуглецевим нанотрубкам, які зможуть живити нанороботів.
Про це пише видання MIT News.
Учені виявили, що мініатюрні частинки з вуглецю можуть генерувати енергію завдяки впливу навколишнього середовища, зокрема, рідин. Органічний розчинник витягує електрони з вуглецевих трубок, частково покритих полімером, а система компенсує втрату, змушуючи рухатися електрони, що залишилися. У результаті з'являються хвилі теплової енергії, які створюють електричний струм.
"Це новий механізм і абсолютно новий спосіб виробництва енергії. Технологія цікава, тому що все, що вам потрібно зробити, — пропустити розчинник через шар частинок. Це викликає електрохімічні процеси, але "без проводів", — заявив професор Майкл Страно.
Автори дослідження створили матеріал, що складається з мініатюрних нанотрубок, при цьому одну сторону листа покрили тефлоноподібним полімером. Така "тканина" дуже тонка, і її можна створювати будь-якої форми і розміру, наприклад, учені зробили лист розміром 250 на 250 мікрон. Опинившись у розчиннику, матеріал провокує окислення спирту, при якому алкоголь перетворюється на альдегід чи кетон.
Кожна частинка в поточній версії матеріалу може створювати до 0,7 Вольт, їх можна об'єднувати в компактний реактор. Майкл Страно і його команда передбачає, що в майбутньому такі генератори зможуть встановлювати на мініатюрних роботів мікро- або нанорозмірів, більше того, вони вже почали створювати таких роботів, які будуть проводити медичну діагностику або аналіз навколишнього середовища, отримуючи енергію з рідини навколо.
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