Hyperloop добрался до Италии: сверхзвуковой транспорт появится в Европе

Компании намерены совместно внедрить технологию высокоскоростных перевозок Hyperloop в городах Италии.

Zaha Hadid Architects (ZHA) заключила договор о партнерстве с Hyperloop Italia, чтобы построить инновационную транспортную систему в Италии.

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Об этом сообщает пресс-cлужба архитектурной компании на официальном сайте.

Соглашение позволит предприятиям совместно перейти к следующему этапу работ, который "знаменует поворотный момент для будущего транспорта". Благодаря Hyperloop можно будет безопасно и очень быстро доставлять пассажиров и грузы, используя технологии пассивной магнитной левитации, полностью работающей на возобновляемых источниках энергии.

Транспортные капсулы перемещаются под низким давлением внутри труб, чтобы уменьшить трение — в результате тратится намного меньше энергии, чем требуют традиционные виды общественного транспорта. Более того, сочетание экологически чистой энергии и системы рекуперативного торможения позволяет инфраструктуре Hyperloop производить больше энергии, чем она потребляет. Пассажиры же перемещаются в капсулах с климат-контролем, а потому не подвержены влиянию внешних условий.

Партнерство ZHA с Hyperloop ltalia продолжает тридцатилетний опыт архитектурной компании по созданию известных зданий, таких как музей MAXXI в Риме и Олимпийский центр водных видов спорта в Лондоне. ZHA также построила транспортную инфраструктуру по всему миру, которая удостоилась наград, в том числе горную железную дорогу Hungerburg Nordpark в Австрии, станцию высокоскоростной железной дороги Napoli-Afragola, Пекинский международный аэропорт Дасин и пересадочную станцию KAFD новой системы метро Эр-Рияда.

Управляющий ZHA Патрик Шумахер сказал: "Мы с нетерпением ждем сотрудничества с Hyperloop Italia; объединяя трансформирующую архитектуру, инженерию и городское планирование с наиболее эффективной и устойчивой транспортной сетью для значительного улучшения доступности, связи и благосостояния в наших городов. Мы разделяем подход Hyperloop Italia, сочетающий инновации в дизайне и эксплуатации с технологиями в области экологически чистых материалов и методов строительства. Это позволяет нам развивать проекты, устойчивые к будущим изменениям, пространственно изобретательные, структурно эффективные и экологически устойчивые".

Бибоп Греста, основатель и генеральный директор Hyperloop ltalia, а также соучредитель Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT) заявил, что соглашение еще на шаг продвинет компанию в развитии четвертой промышленной революции, а также подтверждает успешное начало Партнерской программы Hyperloop, запущенной Hyperloop ltalia в мае 2021 года для привлечения лучших мировых талантов к разработке системы.

"Мы уверены, что Zaha Hadid Architects — правильный партнер, позволяющий Hyperloop Italia продвигать передовой дизайн в архитектуре. Его многолетний опыт в сфере гражданского строительства и транспортных инфраструктур будет иметь важное значение для обеспечения интуитивной навигации по транспортным узлам Hyperioop ltalia, устойчивые и полностью совместимые с городским стилем. Мы стремимся создавать максимально доступную, удобную и безопасную транспортную систему в мире, используя экологически чистые материалы из переработанного сырья", — заявил Греста.

Директор ZHA Филиппо Инноченти добавил: "Наши проекты смотрят в будущее с большим вниманием к окружающей среде и всем сообществам. ZHA построил знаменитую архитектуру по всему миру, но, будучи итальянцами, мы особенно горды быть партнерами Hyperoop ltalia, чтобы предоставить жителям Италии транспортную систему 21 века".

Virgin Hyperloop планирует перевозить пассажиров со скоростью звука уже в 2027 году. Первыми новый транспорт испытают жители Индии и Саудовской Аравии.

Основатель Facebook Марк Цукерберг рассказал, как люди смогут мгновенно "телепортироваться" в 2030 году. По его словам, настоящую революцию произведут технологии виртуальной и дополненной реальности.