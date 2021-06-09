Hyperloop дістався до Італії: надзвуковий транспорт з'явиться в Європі

Компанії мають намір спільно впровадити технологію високошвидкісних перевезень Hyperloop в містах Італії.

Zaha Hadid Architects (ZHA) уклала договір про партнерство з Hyperloop Italia, щоб побудувати інноваційну транспортну систему в Італії.

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Про це повідомляє прес-cлужба архітектурної компанії на офіційному сайті.

Угода дозволить підприємствам спільно перейти до наступного етапу робіт, який "знаменує поворотний момент для майбутнього транспорту". Завдяки Hyperloop можна буде безпечно і дуже швидко доставляти пасажирів і вантажі, використовуючи технології пасивної магнітної левітації, повністю працює на відновлюваних джерелах енергії.

Транспортні капсули переміщуються під низьким тиском всередині труб, щоб зменшити тертя — в результаті витрачається набагато менше енергії, ніж вимагають традиційні види громадського транспорту. Більше того, поєднання екологічно чистої енергії та системи рекуперативного гальмування дозволяє інфраструктурі Hyperloop виробляти більше енергії, ніж вона споживає. Пасажири ж переміщаються в капсулах з клімат-контролем, а тому не схильні до впливу зовнішніх умов.

Партнерство ZHA з Hyperloop ltalia продовжує тридцятирічний досвід архітектурної компанії зі створення відомих будівель, таких як музей MAXXI в Римі та Олімпійський центр водних видів спорту в Лондоні. ZHA також побудувала транспортну інфраструктуру по всьому світу, яка отримала не одну нагороду, зокрема гірську залізну дорогу Hungerburg Nordpark в Австрії, станцію високошвидкісної залізниці Napoli-Afragola, Пекінський міжнародний аеропорт Дасин і станцію пересадки KAFD нової системи метро Ер-Ріяда.

Керівник ZHA Патрік Шумахер сказав: "Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з Hyperloop Italia; об'єднуючи трансформуючу архітектуру, інженерію і міське планування з найбільш ефективною і стійкою транспортною мережею для значного поліпшення доступності, зв'язку та добробуту в наших містах. Ми поділяємо підхід Hyperloop Italia, що поєднує інновації в дизайні та експлуатації з технологіями у сфері екологічно чистих матеріалів і методів будівництва. Це дозволяє нам розвивати проекти, стійкі до майбутніх змін, просторово винахідливі, структурно ефективні та екологічно стійкі".

Бібоп Греста, засновник і генеральний директор Hyperloop ltalia, а також співзасновник Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT) заявив, що угода ще на крок просуне компанію у розвитку четвертої промислової революції, а також підтверджує успішний початок Партнерської програми Hyperloop, запущеної Hyperloop ltalia у травні 2021 року для залучення кращих світових талантів до розробки системи.

"Ми впевнені, що Zaha Hadid Architects — правильний партнер, що дозволяє Hyperloop Italia просувати передовий дизайн в архітектурі. Його багаторічний досвід у сфері цивільного будівництва і транспортних інфраструктур матиме важливе значення для забезпечення інтуїтивної навігації транспортними вузлами Hyperioop ltalia, стійкими і повністю сумісними з міським стилем. Ми прагнемо створювати максимально доступну, зручну і безпечну транспортну систему у світі, використовуючи екологічно чисті матеріали з переробленої сировини", — заявив Греста.

Директор ZHA Філіппо Інноченті додав: "Наші проекти дивляться в майбутнє з великою увагою до навколишнього середовища і всіх спільнот. ZHA побудував знамениту архітектуру по всьому світу, але, будучи італійцями, ми особливо пишаємося бути партнерами Hyperoop ltalia, щоб надати жителям Італії транспортну систему 21 століття".

Virgin Hyperloop планує перевозити пасажирів зі швидкістю звуку вже у 2027 році. Першими новий транспорт випробують жителі Індії та Саудівської Аравії.

Засновник Facebook Марк Цукерберг розповів, як люди зможуть миттєво "переміщуватися" у 2030 році. За його словами, справжню революцію зроблять технології віртуальної та доповненої реальності.