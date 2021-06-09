На грани фола: почему Android-планшетам грозит "вымирание"

Новая ОС от Apple, iPadOS 15, имеет ряд преимуществ, благодаря которым сможет потеснить с рынка продукты Google и Samsung.

Ни для кого не секрет, что в последние годы разработчики планшетов на ОС Android изо всех сил пытались конкурировать с iPad. Хотя большинство планшетов имеют предустановленную операционку Android, согласно данным аналитиков из IDC, Apple увеличила свою долю на рынке планшетов в начале 2021 года. Android-продукты могли бы оставаться в большинстве, но после того, как Huawei пришлось перейти на собственную ОС, их положение заметно пошатнулось.

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Об этом сообщает издание androidauthority.com.

Сегодня обеспокоенность производителей планшетов усилилась, в связи с тем, что Apple представила iPadOS 15. Новое программное обеспечение iPad не уступает в функционале ОС Android, и располагает расширениями, которые обычно добавляют столь сильные конкуренты, как Samsung. Есть даже несколько функций, превосходящих возможности Android сегодня. Эксперты рынка полагают, что новая платформа Apple должна вызвать тревогу у Google, Samsung и других участников экосистемы Android — они рискуют потерять свои преимущества, если не будут относиться к своим продуктам в этом сегменте более серьезно.

Чем же смогут похвастать новые iPad? Виджеты на главном экране, доступ к магазину приложений, встроенный веб-браузер с расширениями, обновленная и более продуманная система уведомлений. iPadOS 15 также обладает некоторыми "эзотерическими" функциями, которых нет даже в премиальных устройствах вроде Galaxy Tab. Разработчики значительно улучшили интерфейс, сделав его мультизадачным, и теперь он не уступает (а, возможно, даже превосходит) One UI от Samsung. Также появилась функция Quick Note в стиле Samsung, которая позволяет быстро делать заметки, независимо от того, что на экране. Вам даже не нужно будет для этого наводить курсор или тапать по экрану. Все это говорит о том, что Apple теперь занимается некоторыми из тех инструментов, которые производители Android-планшеты любят больше всего.

Эксперты считают, что несколько новых функций iPad могут стать причиной спада популярности планшетов на ОС Android.

[ + – ] Так выглядит iPadOS 15 Фото: Скриншот

Например, в новых "яблочных" моделях имеется Universal Control, позволяющая перетаскивать любые файлы с iPad на Mac и обратно. У планшетов на Android подобной функции нет — вы, конечно, можете синхронизировать данные с ПК на ОС Windows, но решение от Apple не потребует специальных настроек, а сама работа будет выполнятся быстрее и слаженнее.

Благодаря приложению Swift Playgrounds на iPad появился официальный инструмент для программирования. Google пока не предлагает аналога.

Несмотря на это новое программное обеспечение, у эппловской ОС есть и недостатки: сложная файловая система (часто неудобная), ограничения от App Store, навязывание собственных сервисов в ущерб конкурентам. IPad просто не для вас, если вы предпочитаете полный контроль над настройками приложений по умолчанию.

Тем не менее, iPadOS 15 — знак того, что Google, Samsung и другие должны действовать безотлагательно. Планшеты Android уже страдали от нехватки собственных приложений, медленного развития специфического функционала, в итоге разработчики сосредоточились на недорогих моделях, которые не смогут конкурировать с iPad. Новое программное обеспечение Apple только ухудшает ситуацию. Если Google и партнеры не будут действовать быстро, они могут уступить еще больше позиций и им будет намного сложнее противостоять своему главному "заклятому врагу".

Ранее мы сообщали о том, что Huawei презентовала планшет, смартфон и часы на собственной операционке — HarmonyOS, которую планируют установить и на гаджеты сторонних разработчиков.