На межі фолу: чому Android-планшетам загрожує "вимирання"

Нова ОС від Apple, iPadOS 15, має низку переваг, завдяки яким зможе потіснити з ринку продукти Google і Samsung.

Ні для кого не секрет, що в останні роки розробники планшетів на ОС Android щосили намагалися конкурувати з iPad. Хоча більшість планшетів мають встановлену операційну систему Android, згідно з даними аналітиків з IDC, Apple збільшила свою частку на ринку планшетів на початку 2021 року. Android-продукти могли б залишатися в більшості, але після того, як Huawei довелося перейти на власну ОС, їхнє становище помітно похитнулося.

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Про це повідомляє видання androidauthority.com.

Сьогодні стурбованість виробників планшетів посилилася, в зв'язку з тим, що Apple представила iPadOS 15. Нове програмне забезпечення iPad не поступається у функціоналі ОС Android, і має в своєму розпорядженні розширення, які зазвичай додають настільки сильні конкуренти, як Samsung. Є навіть кілька функцій, що перевершують можливості Android сьогодні. Експерти ринку вважають, що нова платформа Apple повинна викликати тривогу в Google, Samsung та інших учасників екосистеми Android — вони ризикують втратити свої переваги, якщо не будуть ставитися до своїх продуктів у цьому сегменті більш серйозно.

Чим же зможуть похвалитися нові iPad? Віджети на головному екрані, доступ до магазину додатків, вбудований веб-браузер із розширеннями, оновлена і більш продумана система повідомлень. iPadOS 15 також має деякі "езотеричні" функції, яких немає навіть у преміальних пристроях типу Galaxy Tab. Розробники значно покращили інтерфейс, зробивши його мультизадачність, і тепер він не поступається (а, можливо, навіть перевершує) One UI від Samsung. Також з'явилася функція Quick Note у стилі Samsung, яка дозволяє швидко робити нотатки, незалежно від того, що на екрані. Вам навіть не потрібно буде для цього наводити курсор або натискати на екран. Все це говорить про те, що Apple тепер займається деякими з тих інструментів, які виробники Android-планшети люблять найбільше.

Експерти вважають, що кілька нових функцій iPad можуть стати причиною спаду популярності планшетів на ОС Android.

[ + – ] Так виглядає iPadOS 15 Фото: Скриншот

Наприклад, у нових "яблучних" моделях є Universal Control, що дозволяє перетягувати будь-які файли з iPad на Mac і назад. У планшетів на Android подібної функції немає — ви, звичайно, можете синхронізувати дані з ПК на ОС Windows, але рішення від Apple не потребують спеціальних налаштувань, а власне робота виконуватиметься швидше і більш злагоджено.

Завдяки додатку Swift Playgrounds на iPad з'явився офіційний інструмент для програмування. Google поки не пропонує аналога.

Незважаючи на це нове програмне забезпечення, в еплівської ОС є і недоліки: складна файлова система (часто незручна), обмеження від App Store, нав'язування власних сервісів на шкоду конкурентам. IPad просто не для вас, якщо ви віддаєте перевагу повному контролю над налаштуваннями додатків за замовчуванням.

Проте, iPadOS 15 — знак того, що Google, Samsung та інші повинні діяти невідкладно. Планшети Android вже страждали від нестачі власних додатків, повільного розвитку специфічного функціоналу, зрештою розробники зосередилися на недорогих моделях, які не зможуть конкурувати з iPad. Нове програмне забезпечення Apple тільки погіршує ситуацію. Якщо Google і партнери не будуть діяти швидко, вони можуть втратити ще більше позицій і їм буде набагато складніше протистояти своєму головному "заклятому ворогові".

Раніше ми повідомляли про те, що Huawei презентувала планшет, смартфон і годинник на власній операційці — HarmonyOS, яку планують встановити і на гаджети сторонніх розробників.