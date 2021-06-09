Наконец-то: Биткоин признали официальным платежным средством

Такое решение принял парламент Сальвадора, и теперь власти страны должны создать инфраструктуру для оплаты товаров с помощью BTC.

В среду, 9 июня, парламент Сальвадора принял законопроект, предусматривающий наделение Биткоина официальным статусом платежного средства.

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Об этом сообщает "РБК".

Вскоре закон подпишет президент страны Найиб Букеле, а затем у властей будет три месяца для создания соответствующей инфраструктуры. Криптовалюта будет законным платежным средством наравне с долларом.

Сразу после голосования в парламенте главная криптовалюта выросла в цене на 5%, а ее капитализация увеличилась до 643 млрд долларов (данные CoinGecko).

Как сообщает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, страна решила принять Биткоин в качестве платежного средства, поскольку это поможет мигрантам переводить деньги своим семьям в Сальвадоре.

"Вся экономика этой страны на 70% зависит именно от таких денежных дотаций от мигрантов, уехавших на заработки в другие страны", — пояснил аналитик.

При этом, как считает директор сервиса обмена криптовалют Alfacash Никита Сошников, такое решение Сальвадора является историческим, поскольку впервые BTC был признан в качестве инструмента для передачи стоимости со стороны не просто розничных или институциональных пользователей, а со стороны национальных регуляторов. И теперь примеру этой страны могут последовать другие государства, которых отличает высокая зависимость от переводов эмигрантов, а также гиперинфляция национальной валюты, экономическая нестабильность или санкционные ограничения со стороны Европы и США.

За два дня до принятия "битка" в качестве средством платежа, в Сальвадоре о необходимости такого шага заявил конгрессмен из Панамы Габриэль Сильва. Он призвал руководство страны поддержать криптовалюту, чтобы государство смогло стать "центром технологий и предпринимательства". Конгрессмен заявил, что работа над законопроектом уже ведется.

При этом на Reddit считают, что такой шаг, предпринятый в Сальвадоре, может привести к тому, что Налоговое управление США теперь сможет рассматривать его как иностранную валюту. По словам бывшего старшего советника управления IRS Роджера Брауна, если это произойдет, то любая прибыль от торговли или инвестиций будет иметь "обычный" налоговый характер (сейчас в отношении криптовалют действует относительно невысокая процентная ставка на прирост капитала для активов, которые находятся в собственности более года).

При этом, по мнению Брауна, вряд ли налоговое управление США внесет какие-то изменения для Биткоина после решения Сальвадора.

Как сообщалось ранее, криптовалюта Bitcoin потеряла в стоимости, опустившись до 31,9 тысячи долларов. Очередное снижение цены, как предполагают журналисты, связано с недавним взломом Pipeline в США. После взлома оператор трубопровода заплатил деньги вымогателям, но спецслужбам удалось вернуть большую часть суммы. Она была возвращена также в криптовалюте, как и передана вымогателям.

Отметим, что хакеры Anonymus объявили "войну" Илону Маску из-за спекуляциях на Bitcoin.