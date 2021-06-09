Нарешті: Біткоїн визнали офіційним платіжним засобом

Таке рішення прийняв парламент Сальвадора, і тепер влада країни повинна створити інфраструктуру для оплати товарів за допомогою BTC.

У середу, 9 червня, парламент Сальвадора прийняв законопроект, що передбачає наділення Біткоїна офіційним статусом платіжного засобу.

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Про це повідомляє "РБК".

Незабаром закон підпише президент країни Наїб Букеле, а потім у влади буде три місяці для створення відповідної інфраструктури. Криптовалюта буде законним платіжним засобом нарівні з доларом.

Відразу після голосування в парламенті головна криптовалюта виросла в ціні на 5%, а її капіталізація збільшилася до 643 млрд доларів (дані CoinGecko).

Як повідомляє керівник аналітичного департаменту AMarkets Артем Дєєв, країна вирішила прийняти Біткоїн як платіжний засіб, оскільки це допоможе мігрантам переказувати гроші своїм сім'ям у Сальвадорі.

"Вся економіка цієї країни на 70% залежить саме від таких грошових дотацій від мігрантів, які виїхали на заробітки в інші країни", — пояснив аналітик.

При цьому, як вважає директор сервісу обміну криптовалюта Alfacash Микита Сошников, таке рішення Сальвадора є історичним, оскільки вперше BTC був визнаний як інструмент для передачі вартості з боку не просто роздрібних або інституційних користувачів, а з боку національних регуляторів. І тепер приклад цієї країни можуть наслідувати інші держави, яких відрізняє висока залежність від переказів емігрантів, а також гіперінфляція національної валюти, економічна нестабільність або санкційні обмеження з боку Європи і США.

За два дні до прийняття "битка" як засобу платежу, в Сальвадорі про необхідність такого кроку заявив конгресмен з Панами Габріель Сільва. Він закликав керівництво країни підтримати криптовалюту, щоб держава змогла стати "центром технологій і підприємництва". Конгресмен заявив, що робота над законопроектом вже ведеться.

При цьому на Reddit вважають, що такий крок, зроблений у Сальвадорі, може привести до того, що Податкове управління США тепер зможе розглядати його як іноземну валюту. За словами колишнього старшого радника управління IRS Роджера Брауна, якщо це станеться, то будь-який прибуток від торгівлі або інвестицій матиме "звичайний" податковий характер (зараз щодо криптовалюти діє відносно невисока відсоткова ставка на приріст капіталу для активів, які перебувають у власності більше року).

При цьому, на думку Брауна, навряд чи податкове управління США внесе якісь зміни для Біткоїна після рішення Сальвадора.

Як повідомлялося раніше, криптовалюта Bitcoin втратила у вартості, опустившись до 31,9 тисячі доларів. Чергове зниження ціни, як припускають журналісти, пов'язане з недавнім зломом Pipeline в США. Після злому оператор трубопроводу заплатив гроші здирникам, але спецслужбам вдалося повернути велику частину суми. Вона була повернута також у криптовалюті, як і передана здирникам.

Зазначимо, що хакери Anonymus оголосили "війну" Ілону Маску через спекуляціях на Bitcoin.