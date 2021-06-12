Colorful и NVIDIA открыли в Китае уникальный музей графических процессоров (фото)

Посетители смогут узнать историю развития игровой индустрии с самого ее зарождения, а также опробовать новейший гоночный симулятор или виртуальную реальность.

Компания Colorful Technology совместно с NVIDIA открывает в Китае музей, посвящённый истории развития графических процессоров. Об этом пишет портал VideoCardz.

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В залах GPU History Museum посетители в ближайшее время смогут изучить историю создания первых графических чипов и видеокарт на их основе, и как они развивались до сегодняшних дней. Здесь представлены и другие технологии, которые также повлияли на развитие компьютерной техники.

К примеру, представлены новейшее игровое оборудование, позволяющее выжать максимум из современных графических ускорителей. В музее установили продвинутую ситему виртуальной реальности и современный гоночный симулятор с тремя дисплеями разрешением по 8К — разработчики уверяют, что он обеспечивает полное погружение в процесс благодаря обратной связи.

Среди прочего, Colorful выставила экспонаты, созданные в 1980-х годах и знаменитые ускорители 3D-графики Voodoo, созданные в 1990-х. Здесь подробно описана история первого детища компании NVIDIA, выпущенного в 1995 году на базе графического чипа NV1, и видеокарт 1999-го года выпуска, в основу которых лег первый графический процессор серии GeForce — 256.

[ + – ] Музей GPU в Китае [ + – ] Одни из первых графических процессоров [ + – ] Разобранные видеокарты в музее [ + – ] Система виртуальной реальности в музее [ + – ] Продвинутый гоночный симулятор

В музее представлено много редких видеокарт, таких как Rage Fury MAXX — это первый двухчиповый 3D-ускоритель компании ATI на базе двух GPU Rage 128 Pro. Здесь также расположены устройства, разработанные IBM, 3Dlabs, Intel, S3, Trident, 3dfx и другими компаниями.

Часть экспозиции посвящена киберспорту в Китае. Стоит отметить, что Colorful в 2008 году открыла дочернюю компанию iGame, которая до сих пор поддерживает игроков-профессионалов.

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