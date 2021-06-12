Colorful і NVIDIA відкрили в Китаї унікальний музей графічних процесорів (фото)

Відвідувачі зможуть дізнатися історію розвитку ігрової індустрії з самого її зародження, а також випробувати новий гоночний симулятор або віртуальну реальність.

Компанія Colorful Technology спільно з NVIDIA відкриває в Китаї музей, присвячений історії розвитку графічних процесорів. Про це пише портал VideoCardz.

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У залах GPU History Museum відвідувачі найближчим часом зможуть вивчити історію створення перших графічних чіпів і відеокарт на їх основі, і як вони розвивалися до сьогоднішніх днів. Тут представлені і інші технології, які також вплинули на розвиток комп'ютерної техніки.

Наприклад, представлене новітнє ігрове обладнання, що дозволяє вичавити максимум із сучасних графічних прискорювачів. У музеї встановили просунуту ситему віртуальної реальності і сучасний гоночний симулятор з трьома дисплеями розширенням по 8К — розробники запевняють, що він забезпечує повне занурення в процес завдяки зворотному зв'язку.

Серед іншого, Colorful виставила експонати, створені в 1980-х роках і знамениті прискорювачі 3D-графіки Voodoo, створені в 1990-х. Тут докладно описана історія першого дітища компанії NVIDIA, випущеного в 1995 році на базі графічного чіпа NV1, і відеокарт 1999 року випуску, в основу яких ліг перший графічний процесор серії GeForce — 256.

[ + – ] Музей GPU в Китаї [ + – ] Одні з перших графічних процесорів [ + – ] Розбирання відеокарти в музеї [ + – ] Система віртуальної реальності в музеї [ + – ] Високий рівень гоночний симулятор

У музеї представлено багато рідкісних відеокарт, таких як Rage Fury MAXX — це перший двочіповий 3D-прискорювач компанії ATI на базі двох GPU Rage 128 Pro. Тут також розташовані пристрої, розроблені IBM, 3Dlabs, Intel, S3, Trident, 3dfx і іншими компаніями.

Частина експозиції присвячена кіберспорту в Китаї. Варто відзначити, що Colorful в 2008 році відкрила дочірню компанію iGame, яка до сих пір підтримує гравців-професіоналів.

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