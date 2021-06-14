Галактическая электростанция. Телескоп Хаббл обнаружил галактику с удивительным секретом

На первый взгляд телескоп сделал снимок обычной спиральной галактики, но оказалось, что это сейфертовская галактика.

На этом изображении показана спиральная галактика NGC 3254, снимок, которой сделан с помощью широкоугольной камеры космического телескопа Хаббл WFC3, сообщает SciTechDaily

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Эта камера может вести наблюдения в ультрафиолетовом, видимом и ближнем инфракрасном свете, и это изображение представляет собой смесь наблюдений, сделанных в видимом и инфракрасном диапазонах.

На этом изображении NGC 3254 выглядит как типичная спиральная галактика, если смотреть сбоку. Однако у NGC 3254 есть удивительный секрет, который скрывается у всех на виду — это сейфертовская галактика, а это означает, что у нее чрезвычайно активное ядро, которое выделяет столько же энергии, сколько и вся остальная галактика.

Сейфертовские галактики не редкость — около 10% всех галактик считаются сейфертовскими. Они принадлежат к классу "активных галактик", в центрах которых есть сверхмассивные черные дыры, которые активно аккрецируют материал, который по мере аккреции выделяет огромное количество радиации. Есть второй, гораздо более активный тип активных галактик, известный как квазары.

Активные ядра сейфертовских галактик, таких как NGC 3254, являются самыми яркими при наблюдении в свете за пределами видимого спектра. На других длинах волн это изображение выглядело бы совсем иначе: ядро ​​галактики светилось бы очень ярко.

Сейфертовская галактика — спиральная или неправильная галактика с активным ядром, спектр излучения которого содержит множество ярких широких полос, что указывает на мощные выбросы газа со скоростями до нескольких тысяч километров в секунду. Такие галактики впервые описаны в 1943 году Карлом Сейфертом.

Напоминаем, что астрономы создали карту галактик, в которых формируются звезды, нашли в нашей галактике неизвестное звездное скопление, обнаружили двенадцать галактик с наименьшим количеством звезд и обнаружили одну из самых странных галактик во Вселенной. Также ученые обнаружили объект, который может изменить наше представление о космосе.