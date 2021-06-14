Галактична електростанція. Телескоп Хаббл виявив галактику з дивним секретом

На перший погляд телескоп зробив знімок звичайної спіральної галактики, але виявилося, що це сейфертівська галактика.

На цьому зображенні показана спіральна галактика NGC 3254, знімок, якій зроблений за допомогою ширококутної камери космічного телескопа Хаббл WFC3, повідомляє SciTechDaily

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Ця камера може вести спостереження в ультрафіолетовому, видимому і ближньому інфрачервоному світлі, і це зображення являє собою суміш спостережень, зроблених у видимому та інфрачервоному діапазонах.

На цьому зображенні NGC 3254 виглядає як типова спіральна галактика, якщо дивитися збоку. Однак у NGC 3254 є дивовижний секрет, який ховається у всіх на виду — це сейфертівська галактика, а це означає, що у неї надзвичайно активне ядро, яке виділяє стільки ж енергії, скільки і вся інша галактика.

Сейфертівські галактики не рідкість — близько 10% всіх галактик вважаються сейфертівськими. Вони належать до класу "активних галактик", в центрах яких є надмасивні чорні діри, які активно акреціюють матеріал, який у міру акреції виділяє величезну кількість радіації. Є другий, набагато більш активний тип активних галактик, відомий як квазари.

Активні ядра сейфертівських галактик, таких як NGC 3254, є найяскравішими при спостереженні у світлі за межами видимого спектру. На інших довжинах хвиль це зображення виглядало б зовсім інакше: ядро ​​галактики світилося б дуже яскраво.

Сейфертівська галактика — спіральна або неправильна галактика з активним ядром, спектр випромінювання якого містить безліч яскравих широких смуг, що вказує на потужні викиди газу зі швидкостями до декількох тисяч кілометрів на секунду. Такі галактики вперше описані у 1943 році Карлом Сейфертом.

Нагадуємо, що астрономи створили карту галактик, в яких формуються зірки, знайшли у нашій галактиці невідоме зоряне скупчення, виявили дванадцять галактик з найменшою кількістю зірок і виявили одну з найбільш дивних галактик у Всесвіті. Також вчені виявили об'єкт, який може змінити наше уявлення про космос.