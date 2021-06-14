Скоро Samsung презентует новые часы и два складных телефона, - СМИ (фото)

Инсайдеры сообщают, что анонс состоится летом — 3 августа.

Техногигант Samsung может представить новые устройства на мероприятии 3 августа, среди которых — часы и гибкие смартфоны.

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Об этом сообщает Android Authority.

Известный инсайдер Макс Вайнбах заявил, что Samsung планирует анонсировать Galaxy Watch 4, Watch Active 4, Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3 уже на следующем мероприятии Galaxy Unpacked. Ожидается, что сгибающиеся телефоны должны стать заменой Galaxy Note, последняя версия которого была представлена в 2020 году.

[ + – ] Рендер Galaxy Z Fold 3 Фото: Ben Geskin

Поставки смарт-часов, по словам другого инсайдера, Джона Проссера, начнутся 11 августа, а телефонов — с 27 августа.

На данный момент в компании Samsung не комментируют слухи и никакой официальной информации не дают.

Ранее СМИ писали, что складные смартфоны Galaxy Z Fold и Flip могут представить в июле. В издании предполагают, что наиболее вероятным вариантом является информация Вайнбаха, который имеет хороший "послужной список".

Напомним, Samsung разработала суперэластичные дисплеи для носимых медицинских устройств, которые не потеряют эффективности даже после 1000 растягиваний.

Ранее сообщалось, что Samsung разработала три новых сгибающихся дисплея.