Скоро Samsung презентує новий годинник і два складні телефони, — ЗМІ (фото)

Інсайдери повідомляють, що анонс відбудеться влітку — 3 серпня.

ТехноГігант Samsung може представити нові пристрої на заході 3 серпня, серед яких — годинник і гнучкі смартфони.

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Про це повідомляє Android Authority.

Відомий інсайдер Макс Вайнбах заявив, що Samsung планує анонсувати Galaxy Watch 4, Watch Active 4, Galaxy Z Flip 3 і Galaxy Z Fold 3 вже на наступному заході Galaxy Unpacked. Очікується, що телефони, які згинаються, повинні стати заміною Galaxy Note, остання версія якого була представлена в 2020 році.

[ + – ] Рендер Galaxy Z Fold 3 Фото: Ben Geskin

Поставки смарт-годинників, за словами іншого інсайдера, Джона Проссера, почнуться 11 серпня, а телефонів — із 27 серпня.

Наразі в компанії Samsung не коментують чутки та ніякої офіційної інформації не дають.

Раніше ЗМІ писали, що складні смартфони Galaxy Z Fold і Flip можуть представити в липні. У виданні припускають, що найбільш вірогідним варіантом є інформація Вайнбаха, який має хороший "послужний список".

Нагадаємо, Samsung розробила супереластичні дисплеї для медичних пристроїв, які носяться, що не втратять ефективності навіть після 1 000 розтягувань.

Раніше повідомлялося, що Samsung розробила три нові дисплеї, що згинаються.