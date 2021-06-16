До самой ранней Вселенной. Европа решила, в какие уголки космоса заглянет в ближайшее десятилетие

В Европе хотят не отставать от NASA, а потому строят долгосрочные планы по освоению космоса.

Европейское космическое агентство (ESA) планирует в ближайшем будущем сосредоточить свою работу на исследовании экзопланет, ледяных спутников и ранней Вселенной. Это еще не объявление о запланированной новой миссии, но данные заявления представляет собой обсуждение Cosmic 2050, целью которого являются размышления о том, куда двигаться дальше в космосе, сообщает Forbes

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Ледяные спутники станут главной темой 2030-х годов, поскольку космические аппараты Europa Clipper от NASA и JUpiter ICy moons Explorer Европейского космического агентства отправляются к спутникам Юпитера. У Юпитера и других газовых гигантов нашей Солнечной системы есть много интересных ледяных спутников, в том числе те, которые выбрасывают водяные гейзеры в космос. Возможно, эти миры могут быть обитаемыми, но для уверенности нужно их хорошо исследовать. Будущая европейская исследовательская миссия попытается найти связь между океанами подо льдом и условиями у поверхности, а также поиском признаков жизни. "На борту космического аппарата обязательно будет посадочный модуль или дрон", — говорят представители ESA.

Будущие европейские космические миссии будут сосредоточены на так называемых "скрытых регионах" галактики, которые труднее обнаружить из-за пыли или других препятствий. Космические аппараты там будут искать экзопланеты с умеренным климатом, используя тепловые инфракрасные волны. "Если планеты будут иметь действительно пригодные для жизни условия на поверхности, это станет настоящим прорывом", — говорят в ESA.

Космические аппараты, оснащенные более точной и современной техникой, также позволят приблизиться к разгадке тайн происхождения Вселенной. Также эти прибору помогут лучше изучить гравитационные волны, из-за которых происходят столкновения в космосе и космический микроволновый фон, который демонстрирует эхо Большого взрыва.

"Потребуются дополнительные исследования и взаимодействие с научным сообществом, чтобы свести воедино все мнения касательно миссий, посвященных этой теме", — говорят в ESA.

Хотя эти темы касаются наиболее крупных инвестиций в европейскую космическую науку, ESA также планирует и другие виды миссий. Исследования будут касаться астрономии, астрофизики, фундаментальной физики (чтобы выяснить историю нашей Вселенной) и области, называемой астрометрией, которая отслеживает движение небесных объектов.