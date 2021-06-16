До самого раннього Всесвіті. Європа вирішила, в які куточки космосу загляне у найближче десятиліття

У Європі хочуть не відставати від NASA, а тому будують довгострокові плани з освоєння космосу.

Європейське космічне агентство (ESA) планує в найближчому майбутньому зосередити свою роботу на дослідженні екзопланет, крижаних супутників і раннього Всесвіту. Це ще не оголошення про заплановану нову місію, але дані заяви є обговорення Cosmic 2050, метою якого є роздуми про те, куди рухатися далі в космосі, повідомляє Forbes.

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Крижані супутники стануть головною темою 2030-х років, оскільки космічні апарати Europa Clipper від NASA і JUpiter ICy moons Explorer Європейського космічного агентства відправляються до супутників Юпітера. В Юпітера та інших газових гігантів нашої Сонячної системи є багато цікавих крижаних супутників, зокрема ті, які викидають водяні гейзери в космос. Можливо, ці світи можуть бути населеними, але для впевненості потрібно їх добре дослідити. Майбутня європейська дослідницька місія спробує знайти звʼязок між океанами під льодом та умовами на поверхні, а також пошуком ознак життя. "На борту космічного апарату обовʼязково буде посадковий модуль або дрон", — говорять представники ESA.

Майбутні європейські космічні місії будуть зосереджені на так званих "прихованих регіонах" галактики, які важче виявити через пил або інші перешкоди. Космічні апарати там будуть шукати екзопланети з помірним кліматом, використовуючи теплові інфрачервоні хвилі. "Якщо планети будуть мати дійсно придатні для життя умови на поверхні, це стане справжнім проривом", — говорять в ESA.

Космічні апарати, оснащені більш точною і сучасною технікою, також дозволять наблизитися до розгадки таємниць походження Всесвіту. Також ці прилади допоможуть краще вивчити гравітаційні хвилі, через які відбуваються зіткнення у космосі і космічний мікрохвильовий фон, який демонструє відлуння Великого вибуху.

"Знадобляться додаткові дослідження і взаємодія з науковою спільнотою, щоб звести воєдино всі думки щодо місій, присвячених цій темі", — говорять в ESA.

Хоча ці теми стосуються найбільш великих інвестицій у європейську космічну науку, ESA також планує й інші види місій. Дослідження стосуватимуться астрономії, астрофізики, фундаментальної фізики (щоб зʼясувати історію нашого Всесвіту) і сфери, званої астрометрією, яка відстежує рух небесних обʼєктів.