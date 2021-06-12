У пошуках нової Землі. Астрономи виявили дві гігантські екзопланети навколо зірки, схожої на Сонце

Планети обертаються навколо зірки жовтого карлика і знаходяться на відстані 352 світлових роки від нас.

Астрономи виявили систему з двох планет навколо яскравої зірки HD 152843, схожої на наше Сонце, повідомляє sci-news.com

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HD 152843 — це зірка жовтий карлик, розташована приблизно в 352 світлових роках від нас у сузір'ї Геркулеса.

Ця зірка має приблизно таку ж масу, як і Сонце, але майже в 1,5 рази більша і трохи яскравіша.

Внутрішня планета в системі HD 152843 приблизно в 3,4 рази більша за Землю і в 11,6 рази масивніша. Планета, яку назвали HD 152843b, робить оберт навколо своєї зірки приблизно за 12 днів.

Зовнішня планета приблизно в 5,8 рази більша за Землю і в 27,5 разів масивніша, що робить її суб-Сатурном. Планету назвали HD 152843c і період її обертання навколо зірки становить від 19 до 35 днів.

"Вивчаючи їх разом, обох одночасно, дійсно цікаво зрозуміти, як такі планети формуються і розвиваються з плином часу", — говорить Нора Ейснер, докторант Оксфордського університету.

Астрономи визначили наявність двох екзопланет, завдяки трьом короткочасним сигналам , що надійшли із системи HD 152843. Два сигнали прийшли з внутрішньої планети, а інший — з другої, зовнішньої планети.

Щоб переконатися, що сигнали лунають саме від планет, а не з інших джерел, вчені скористалися приладами HARPS-N в Telescopio Nazionale Galileo і приладом EXPRES в обсерваторії Лоуелла, щоб підтвердити планетарну природу сигналів.

"Планети системи HD 152843 занадто гарячі і газоподібні, щоб підтримувати життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо, але вони цінні для вивчення, оскільки вчені дізнаються про діапазони розмірів можливих планет в нашій Галактиці", — говорить Ейснер. "Ми маленькими кроками йдемо до головної мети — знайти планету схожу на Землю".

Нагадуємо, що вчені виявили екзопланету TOI 1231b, яка в 8 разів ближче до своєї зірки, ніж Земля до Сонця, але її температура аналогічна земній.