Речной Босс. В Австралии обнаружили новый вид гигантских вымерших крокодилов

Доисторическая рептилия — крупнейший вымерший крокодил, когда-либо найденный в Австралии.

Недавно открытый новый вид вымерших крокодилов получил название Gunggamarandu maunala, часть черепа которого обнаружили в районе Дарлинг-Даунс в Квинсленде, Австралия. Данный вид принадлежит к группе под названием томистомины. До этого томистоминов в Австралии никогда не находили, сообщает Science Alert

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Сегодня в Австралии обитают только два вида крокодилов: австралийский пресноводный крокодил и индо-тихоокеанский крокодил (также известный как устьевой или морской крокодил). Последний — самая большая из ныне живущих рептилий в мире, способная достигать более шести метров в длину и весить более тонны.

Но ученые из Университета Квинсленда Йорго Ристевски и Стивен В. Солсбери считают, что в доисторическом прошлом Австралии было гораздо больше видов крокодилов.

В настоящее время существует 21 известный науке вид вымерших австралийских крокодилов за последние 66 миллионов лет, эпоху, известную как кайнозой. Из них 19 принадлежат к группе под названием Mekosuchinae, которая была обнаружена только в Австралии и в юго-западной части Тихого океана.

Mekosuchines были разных размеров, от менее двух метров в длину до более пяти метров, и имели разные формы морды, которые указывают на различный образ жизни и методы добычи пищи.

Некоторые из них были полуводными хищниками, похожими на современных крокодилов и аллигаторов, тогда как другие, вероятно, охотились на суше. Последние Mekosuchines существовали на нескольких островах в Тихом океане, пока не вымерли вскоре после заселения человеком.

Палеонтологические исследования доказывают, что подавляющее большинство вымерших крокодилов Австралии были представителями Mekosuchines.

"В прошлом исследователи решили, что данная группа крокодилов была доминирующей в Австралии, до относительно недавнего появления настоящих крокодилов (то есть членов рода Crocodylus), таких как два вида, которые живут сегодня", — говорят ученые.

Континент, представленный лишь одной группой крокодилов более 60 миллионов лет назад выглядит довольно необычно, говорят ученые. За исключением Антарктиды, на всех других континентах в кайнозое жили представители более чем одной группы крокодилов.

"Крокодилы, гавиалы и аллигаторы все еще живут в Азии и сегодня, а Америка является домом для крокодилов, кайманов и других видов аллигаторов. Почему в Австралии должно быть иначе?", — говорят авторы исследования.

"Как оказалось, наше новое открытие показывает, что крокодилы не были такими одинокими на этом континенте, как мы когда-то думали, потому что Gunggamarandu maunala — первый зарегистрированный крокодил-томистомин в Австралии", — говорят ученые.

Название Gunggamarandu maunala основано на словах из языков народов Барунггам и Вака Вака, проживающих в районе Дарлинг-Даунс. Gunggamarandu переводится как "речной босс", а maunala означает "дырявая голова", имея в виду большие отверстия в верхней части черепа, которые служили местами для прикрепления больших мускулов челюсти.

[ + – ] Реконструкция морды G. maunala на основе найденного черепа Фото: ScienceAlert

За исключением Антарктиды, Австралия была единственным континентом, где никогда не были обнаружены ископаемые останки томистоминов. С открытием нового вида Австралия теперь официально стала членом клуба "где когда-то жили томистомины", говорят ученые.

Сегодня в мире существует только один живой вид томистомина, так называемый фальшивый гавиал, который обитает в пресной воде на Малайском полуострове и некоторых островах Индонезии. Одна из наиболее очевидных характеристик этого вида и его вымерших родственников — их длинные тонкие морды.

"Открытие нового вида крокодилов само по себе является захватывающим событием, но на этом значение нашего исследования не исчерпывается. Как первый известный томистомин из Австралии, Gunggamarandu maunala доказывает, что крокодилы на этом континенте были более разнообразными, чем мы думали раньше", — говорят исследователи.

"Невозможно точно сказать, насколько большим был G. maunala, потому что все, что у нас есть, — это часть черепа. Но пропорции окаменелости позволяют предположить, что это самый крупный из известных вымерших крокодилов из Австралии", — говорят ученые.

Компьютерная томография черепа позволила реконструировать в цифровом виде полость мозга животного, в результате чего удалось получить наиболее детальный вид этих анатомических особенностей вымершего томистомина.

"Но самое удивительное наше открытие касается происхождения G. maunala. Он больше всего похож на томистоминов, которые жили в Европе более 50 миллионов лет назад, несмотря на то, что возраст G. maunala составляет от пяти до двух миллионов лет", — говорят Ристевски и Солсбери.

Это подразумевает связь между европейскими и австралийскими томистоминами. Это также говорит о том, что еще больше томистоминов, тесно связанных с G. maunala, могут ждать своего открытия в Азии, говорят ученые.

Неизвестно, когда именно Томистомины прибыли в Австралию, но морской барьер между Юго-Восточной Азией и Австралией должно быть был достаточно мал, чтобы его мог преодолеть крокодил не менее 25 миллионов лет назад, говорят Ристевски и Солсбери.

Напоминаем, что ученые открыли новый вид вымершей ящерицы, которую раньше считали древней птицей. Ученые сначала описали новый вид как динозавра, размером с колибри, а потом поняли, что ошиблись.