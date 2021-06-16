Річковий Бос. В Австралії виявили новий вид гігантських вимерлих крокодилів

Доісторична рептилія — найбільший вимерлий крокодил, коли-небудь знайдений в Австралії.

Нещодавно відкритий новий вид вимерлих крокодилів отримав назву Gunggamarandu maunala, частину черепа якого виявили в районі Дарлінг-Даунс у Квінсленді, Австралія. Цей вид належить до групи під назвою томістоміни. До цього томістомінів в Австралії ніколи не знаходили, повідомляє Science Alert

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Сьогодні в Австралії живуть тільки два види крокодилів: австралійський прісноводний крокодил та індо-тихоокеанський крокодил (також відомий як гирловий або морський крокодил). Останній — найбільша з нині живих рептилій у світі, здатна досягати понад шість метрів завдовжки і важити понад тонну.

Але вчені з Університету Квінсленда Йорго Рістевскі і Стівен В. Солсбері вважають, що в доісторичному минулому Австралії було набагато більше видів крокодилів.

Наразі існує 21 відомий науці вид вимерлих австралійських крокодилів за останні 66 мільйонів років, епоху, відому як кайнозой. З них 19 належать до групи під назвою Mekosuchinae, яка була виявлена тільки в Австралії і в південно-західній частині Тихого океану.

Mekosuchines були різних розмірів, від менше двох метрів завдовжки до понад пʼяти метрів, і мали різні форми морди, які вказують на різний спосіб життя і методи видобутку їжі.

Деякі з них були напівводними хижаками, схожими на сучасних крокодилів і алігаторів, тоді як інші, ймовірно, полювали на суші. Останні Mekosuchines існували на декількох островах у Тихому океані, аж до решти незабаром після заселення людиною.

Палеонтологічні дослідження доводять, що переважна більшість вимерлих крокодилів Австралії були представниками Mekosuchines.

"У минулому дослідники вирішили, що ця група крокодилів домінувала в Австралії, до відносно недавньої появи справжніх крокодилів (тобто членів роду Crocodylus), таких як два види, які живуть сьогодні", — говорять учені.

Континент, представлений лише однією групою крокодилів понад 60 мільйонів років тому виглядає досить незвично, кажуть учені. За винятком Антарктиди, на всіх інших континентах у кайнозої жили представники понад однієї групи крокодилів.

"Крокодили, гавіали й алігатори все ще живуть в Азії і сьогодні, а Америка є домом для крокодилів, кайманів та інших видів алігаторів. Чому в Австралії має бути інакше?", — говорять автори дослідження.

"Як виявилося, наше нове відкриття показує, що крокодили не були такими самотніми на цьому континенті, як ми колись думали, тому що Gunggamarandu maunala — перший зареєстрований крокодил-томістомін в Австралії", — говорять учені.

Назва Gunggamarandu maunala заснована на словах з мов народів Барунггам і Вака Вака, які проживають у районі Дарлінг-Даунс. Gunggamarandu перекладається як "річковий бос", а maunala означає "дірява голова", маючи на увазі великі отвори у верхній частині черепа, які слугували місцями для прикріплення великих мʼязів щелепи.

[ + – ] Реконструкція морди G. maunala на основі знайденого черепа Фото: ScienceAlert

За винятком Антарктиди, Австралія була єдиним континентом, де ніколи не були виявлені викопні останки томістомінів. З відкриттям нового виду Австралія тепер офіційно стала членом клубу "Де колись жили томістоміни", кажуть учені.

Сьогодні у світі існує тільки один живий вигляд томістоміна, так званий фальшивий гавіал, який мешкає в прісній воді на Малайському півострові і деяких островах Індонезії. Одна з найбільш очевидних характеристик цього виду та його вимерлих родичів — їхні довгі тонкі морди.

"Відкриття нового виду крокодилів саме по собі є захопливою подією, але на цьому значення нашого дослідження не вичерпується. Як перший відомий томістомін з Австралії, Gunggamarandu maunala доводить, що крокодили на цьому континенті були більш різноманітними, ніж ми думали раніше", — говорять дослідники.

"Неможливо точно сказати, наскільки великим був G. maunala, тому що все, що в нас є, — це частина черепа. Але пропорції скамʼянілості дозволяють припустити, що це найбільший з відомих вимерлих крокодилів з Австралії", — говорять учені.

Компʼютерна томографія черепа дозволила реконструювати в цифровому вигляді порожнину мозку тварини, у результаті чого вдалося отримати найбільш детальний вид цих анатомічних особливостей вимерлого томістоміна.

"Але найдивніше наше відкриття стосується походження G. maunala. Він найбільше схожий на томістомінів, які жили в Європі понад 50 мільйонів років тому, незважаючи на те, що вік G. maunala становить від пʼяти до двох мільйонів років", — говорять Рістевскі і Солсбері.

Це підкреслює звʼязок між європейськими та австралійськими томістомінами. Це також говорить про те, що ще більшість томістомінів, тісно повʼязаних з G. maunala, можуть чекати свого відкриття в Азії, говорять учені.

Невідомо, коли саме томістоміни прибули до Австралії, але морський барʼєр між Південно-Східною Азією й Австралією має бути досить малий, щоб його міг подолати крокодил понад 25 мільйонів років тому, кажуть Рістевскі і Солсбері.

Нагадуємо, що вчені відкрили новий вид вимерлої ящірки, яку раніше вважали древнім птахом. Учені спочатку описали новий вид як динозавра, розміром з колібрі, а потім зрозуміли, що помилилися.