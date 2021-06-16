"Путин знает - речь идет о кибервойне. Посмотрим, к чему приведут переговоры", - Байден

Президент США дал понять Путину, что у него есть "существенные" рычаги влияния в сфере кибербезопасности.

После того, как пресс-конференцию в Женеве дал Путин, с журналистами пообщался президент США Джо Байден. О чем говорил американский лидер, рассказывает Фокус.

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Президент Соединенных штатов Америки в своей вступительной речи отметил, что детально пояснил Путину, какими будут последствия для РФ, если американские спецслужбы обнаружат, что атака совершена с территории или киберпространства этой страны. В частности ,речь шла о 16-ти стратегически важных для США объектах. Путину он их назвал, а журналистам — нет.

"Я сказал, что на некоторые объекты не должны быть атакованы. Это 16 объектов критической инфраструктуры, но назвать вам их я не могу. В частности речь шла об энергетической инфраструктуре, но и о других", — отметил Байден.

В вопросе безопасности в киберпространстве Байден проявил большую твердость и прагматизм. По его мнению, все сказанные во время саммита слова, должны подтверждаться практикой, страны должны принимать меры против преступников, которые совершают кибератаки и действуют незаконно в киберпространствах других стран. Американский лидер отметил, что эксперты из США и РФ должны достичь понимания касательно того, какие именно правила должны действовать в сфере кибербезопасности, обсудив конкретные кейсы применения кибероружия.

"Многие страны сегодня подвержены риску быть атакованными. А что бы было, если бы США атаковали трубопровод и потребовали выкуп? Тут речь не идет о заинтересованности лишь одной стороны", — прокомментировал президент США.

На вопрос о том, что он сделали, чтобы атаки на компании и госучреждения не повторились, Байден ответил, что "Путин знает, что я буду действовать. Мы уже реагировали ранее, мы отозвали послов, ввели санкции. То есть последствия будут. Доверие имеет значение, как для Путина так и для меня".

Также Джо Байден намекнул, что РФ своими действиями портит себе имидж супердержавы, которой хочет казаться.

"Как бы США воспринимались миром, если бы вмешивались в выборы? Если бы США вели себя, как Россия? Это ослабило бы позиции страны, которая хочет оставаться в статусе великого государства. Россия платит за это свою цену", — резюмировал он.

Журналисты снова подняли вопрос об ответных мерах в случае, если РФ будет стоять за атаками на выше упомянутые 16 объектов, и президент США ответил, дав понять, что у него есть рычаги влияния в этом вопросе.

"Я указал ему, что у нас есть значительные инструменты в сфере кибербезопасности. Он точно не знает, какие именно это инструменты, но они значительные. Я сказал, что если они будут нарушать базовые нормы поведения, мы будем реагировать. Он знает об этом, и он знает, что речь идет о кибервойне", — сказал политик.

Он еще раз подчеркнул, что детально обсудил возможности США принимать меры против киберпреступников, которые действуют из территории РФ, и то, какими будут действия американских спецслужб и госорганов, если удастся установить, что кибератака совершена с территории РФ.

"Посмотрим, что произойдет, когда мы будем разрабатывать эти вопросы в рабочих группах", — заключил президент Джо Байден.

Ранее Владимир Путин высказался о важности обеспечения безопасности в киберпространстве.