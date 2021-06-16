"Путін знає — йдеться про кібервійну. Подивимося, до чого призведуть переговори", — Байден

Президент США дав зрозуміти Путіну, що в нього є "істотні" важелі впливу у сфері кібербезпеки.

Після того, як пресконференцію в Женеві дав Путін, із журналістами поспілкувався президент США Джо Байден. Про що говорив американський лідер, розповідає Фокус.

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Президент Сполучених штатів Америки у своїй вступній промові зазначив, що детально пояснив Путіну, якими будуть наслідки для РФ, якщо американські спецслужби зафіксують, що атака здійснена з території або кіберпростору цієї країни. Зокрема, йшлося про 16 стратегічно важливих для США обʼєктів. Путіну він їх назвав, а журналістам — ні.

"Я сказав, що деякі обʼєкти не повинні бути атаковані. Це 16 обʼєктів критичної інфраструктури, але назвати вам їх я не можу. Зокрема йшлося про енергетичну інфраструктуру, але й про інші", — зазначив Байден.

У питанні безпеки в кіберпросторі Байден проявив велику твердість і прагматизм. На його думку, всі сказані під час саміту слова, повинні підтверджуватися практикою, країни повинні вживати заходів проти злочинців, які скоюють кібератаки та діють незаконно в кіберпросторі інших країн. Американський лідер зазначив, що експерти зі США й РФ повинні досягти розуміння щодо того, які саме правила повинні діяти в сфері кібербезпеки, обговоривши конкретні кейси застосування кіберзброї.

"Багато країн сьогодні схильні до ризику бути атакованими. А що б було, якби США атакували трубопровід і вимагали викуп? Тут не йдеться про зацікавленість лише однієї сторони", — прокоментував президент США.

На питання про те, що вони зробили, щоб атаки на компанії та держустанови не повторилися, Байден відповів, що "Путін знає, що я буду діяти. Ми вже реагували раніше, ми відкликали послів, ввели санкції. Тобто наслідки будуть. Довіра має значення, як для Путіна, так і для мене".

Також Джо Байден натякнув, що РФ своїми діями псує собі імідж супердержави, якою хоче здаватися.

"Як би США сприймалися світом, якби втручалися у вибори? Якби США поводилися, як Росія? Це послабило б позиції країни, яка хоче залишатися в статусі великої держави. Росія платить за це свою ціну", — резюмував він.

Журналісти знову порушили питання про заходи у відповідь в разі, якщо РФ стоятиме за атаками на вище згадані 16 обʼєктів, і президент США відповів, давши зрозуміти, що у нього є важелі впливу в цьому питанні.

"Я вказав йому, що в нас є значні інструменти в сфері кібербезпеки. Він точно не знає, які саме це інструменти, але вони значні. Я сказав, що якщо вони будуть порушувати базові норми поведінки, ми будемо реагувати. Він знає про це, і він знає, що йдеться про кібервійну", — сказав політик.

Він ще раз підкреслив, що детально обговорив можливості США вживати заходів проти кіберзлочинців, які діють з території РФ, і те, якими будуть дії американських спецслужб і держорганів, якщо вдасться встановити, що кібератака здійснена з території РФ.

"Подивимося, що станеться, коли ми будемо розробляти ці питання в робочих групах", — підсумував президент Джо Байден.

Раніше Володимир Путін висловився про важливість гарантування безпеки в кіберпросторі.