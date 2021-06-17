Украинская ловушка для комаров Mosqitter победила на инвестиционном конкурсе в CША
Устройство уничтожает комаров, приманивая их светом, углекислым газом и запахом. Оно не вредит окружающей среде и людям, а автономная система питания позволяет установить его где-угодно.
"Умная" украинская экологическая система борьбы с комарами Mosqitter победила в инвестиционном конкурсе SelectUSA Summit Industry. Об этом рассказала пресс-служба посольства США в Украине.
Более 200 компаний подали заявки на участие в девяти питчинг-сессиях, но именно украинский cтартап Mosqitter удостоился самых высоких наград. Благодаря победы на конкурсе, украинский проект вскоре сможет выйти на рынок США и продавать свои системы за рубежом.
Mosqitter — это устройство, которое привлекает самок комаров при помощи естественных приманок, таких как свет, тепло, углекислый газ и особое ароматное вещество, вредные химикаты в нем не используются. Насекомые, привлеченные запахом, залетают внутрь ловушки через решетку и погибают, благодаря этому значительно снижается риск заразиться опасными инфекционными заболеваниями, такими как малярия, вирус Зика, денге, ЭЭО, вирус Чикунгунью т.д. на открытой местности.
Как отметили разработчики, Mosqitter также обладает автономной системой питания, поэтому ее можно использовать круглосуточно и даже брать с собой на природу. Они предлагают устанавливать прибор в офисах, ресторанах, больницах, парках, гостиницах, школах, заводах, на фермах и даже в гольф-клубах.
Саммиты SelectUSA проводятся с 2007 года Министерством торговли США, чтобы поощрять прямые иностранные инвестиции в страну. Это единственное подобное мероприятие, которое американцы организовали на федеральном уровне.
Ранее ученые предупредили, что из-за изменений климата комары смогут донимать людей даже зимой. Пока насекомые активны круглый год только в тропических регионах, однако со временем температура зимой может повыситься и в других зонах.
Компания Oxitec в США выпустили первых генетически модифицированных комаров. Они должны подавить популяцию переносчиков болезни на острове Флорида-Кис, ранее проект помог на 90% сократить количество опасных насекомых в Бразилии, на Каймановых островах, Панаме и Малайзии.
Ученые создали новый вид генетически модифицированных мух при помощи генного драйва. По мнению исследователей, в будущем метод позволит вывести комаров, которые не смогут передавать малярию.