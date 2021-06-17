Украинская ловушка для комаров Mosqitter победила на инвестиционном конкурсе в CША

Устройство уничтожает комаров, приманивая их светом, углекислым газом и запахом. Оно не вредит окружающей среде и людям, а автономная система питания позволяет установить его где-угодно.

"Умная" украинская экологическая система борьбы с комарами Mosqitter победила в инвестиционном конкурсе SelectUSA Summit Industry. Об этом рассказала пресс-служба посольства США в Украине.

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Более 200 компаний подали заявки на участие в девяти питчинг-сессиях, но именно украинский cтартап Mosqitter удостоился самых высоких наград. Благодаря победы на конкурсе, украинский проект вскоре сможет выйти на рынок США и продавать свои системы за рубежом.

Mosqitter — это устройство, которое привлекает самок комаров при помощи естественных приманок, таких как свет, тепло, углекислый газ и особое ароматное вещество, вредные химикаты в нем не используются. Насекомые, привлеченные запахом, залетают внутрь ловушки через решетку и погибают, благодаря этому значительно снижается риск заразиться опасными инфекционными заболеваниями, такими как малярия, вирус Зика, денге, ЭЭО, вирус Чикунгунью т.д. на открытой местности.

[ + – ] Устройство для ловли комаров от Mosquitter Фото: SEMCS

Как отметили разработчики, Mosqitter также обладает автономной системой питания, поэтому ее можно использовать круглосуточно и даже брать с собой на природу. Они предлагают устанавливать прибор в офисах, ресторанах, больницах, парках, гостиницах, школах, заводах, на фермах и даже в гольф-клубах.

Саммиты SelectUSA проводятся с 2007 года Министерством торговли США, чтобы поощрять прямые иностранные инвестиции в страну. Это единственное подобное мероприятие, которое американцы организовали на федеральном уровне.

Ранее ученые предупредили, что из-за изменений климата комары смогут донимать людей даже зимой. Пока насекомые активны круглый год только в тропических регионах, однако со временем температура зимой может повыситься и в других зонах.

Компания Oxitec в США выпустили первых генетически модифицированных комаров. Они должны подавить популяцию переносчиков болезни на острове Флорида-Кис, ранее проект помог на 90% сократить количество опасных насекомых в Бразилии, на Каймановых островах, Панаме и Малайзии.

Ученые создали новый вид генетически модифицированных мух при помощи генного драйва. По мнению исследователей, в будущем метод позволит вывести комаров, которые не смогут передавать малярию.