Українська пастка для комарів Mosqitter перемогла на інвестиційному конкурсі в CША

Пристрій знищує комарів за допомогою природних принад і не шкодить навколишньому середовищу, а автономна система харчування дозволяє встановити його десь завгодно.

"Розумна" українська екологічна система боротьби з комарами Mosqitter перемогла в інвестиційному конкурсі SelectUSA Summit Industry в США. Про це пресслужба американського посольства в Україні.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Понад 200 компаній подали заявки на участь в девʼяти пітчинг-сесіях, але саме український Cтартап Mosqitter удостоївся найвищих нагород. Завдяки перемоги на конкурсі, український проект незабаром зможе вийти на ринок США і продавати свої системи за кордоном.

Mosqitter — це пристрій, який привертає самок комарів за допомогою природних принад, таких як світло, тепло, вуглекислий газ і особлива ароматна речовина, шкідливі хімікати в ньому не використовуються. Комахи, залучені запахом, залітають всередину пастки через решітку і гинуть, завдяки цьому значно знижується ризик заразитися небезпечними інфекційними захворюваннями, такими як малярія, вірус Зіка, денге, ЕЕО, вірус Чікунгунью т.д. на відкритій місцевості.

[ + – ] Пристрій для лову комарів від Mosquitter Фото: SEMCS

Як зазначили розробники, Mosqitter також володіє автономною системою живлення, тому її можна використовувати цілодобово і навіть брати з собою на природу. Вони пропонують встановлювати прилад в офісах, ресторанах, лікарнях, парках, готелях, школах, заводах, на фермах і навіть у гольф-клубах.

Саміти SelectUSA проводяться з 2007 року Міністерством торгівлі США, щоб заохочувати прямі іноземні інвестиції в країну. Це єдиний подібний захід, який американці організували на федеральному рівні.

Раніше вчені попередили, що через зміни клімату комарі зможуть дошкуляти людей навіть взимку. Поки комахи активні цілий рік тільки в тропічних регіонах, однак з часом температура взимку може підвищитися і в інших зонах.

Компанія Oxitec в США випустили перших генетично модифікованих комарів. Вони повинні придушити популяцію переносників хвороби на острові Флорида-Кіс, раніше проект допоміг на 90% скоротити кількість небезпечних комах в Бразилії, на Кайманових островах, Панамі і Малайзії.

Вчені створили новий вид генетично модифікованих мух за допомогою генного драйву. На думку дослідників, в майбутньому метод дозволить вивести комарів, які не зможуть передавати малярію.