Українська пастка для комарів Mosqitter перемогла на інвестиційному конкурсі в CША
Пристрій знищує комарів за допомогою природних принад і не шкодить навколишньому середовищу, а автономна система харчування дозволяє встановити його десь завгодно.
"Розумна" українська екологічна система боротьби з комарами Mosqitter перемогла в інвестиційному конкурсі SelectUSA Summit Industry в США. Про це пресслужба американського посольства в Україні.
Понад 200 компаній подали заявки на участь в девʼяти пітчинг-сесіях, але саме український Cтартап Mosqitter удостоївся найвищих нагород. Завдяки перемоги на конкурсі, український проект незабаром зможе вийти на ринок США і продавати свої системи за кордоном.
Mosqitter — це пристрій, який привертає самок комарів за допомогою природних принад, таких як світло, тепло, вуглекислий газ і особлива ароматна речовина, шкідливі хімікати в ньому не використовуються. Комахи, залучені запахом, залітають всередину пастки через решітку і гинуть, завдяки цьому значно знижується ризик заразитися небезпечними інфекційними захворюваннями, такими як малярія, вірус Зіка, денге, ЕЕО, вірус Чікунгунью т.д. на відкритій місцевості.
Як зазначили розробники, Mosqitter також володіє автономною системою живлення, тому її можна використовувати цілодобово і навіть брати з собою на природу. Вони пропонують встановлювати прилад в офісах, ресторанах, лікарнях, парках, готелях, школах, заводах, на фермах і навіть у гольф-клубах.
Саміти SelectUSA проводяться з 2007 року Міністерством торгівлі США, щоб заохочувати прямі іноземні інвестиції в країну. Це єдиний подібний захід, який американці організували на федеральному рівні.
Раніше вчені попередили, що через зміни клімату комарі зможуть дошкуляти людей навіть взимку. Поки комахи активні цілий рік тільки в тропічних регіонах, однак з часом температура взимку може підвищитися і в інших зонах.
Компанія Oxitec в США випустили перших генетично модифікованих комарів. Вони повинні придушити популяцію переносників хвороби на острові Флорида-Кіс, раніше проект допоміг на 90% скоротити кількість небезпечних комах в Бразилії, на Кайманових островах, Панамі і Малайзії.
Вчені створили новий вид генетично модифікованих мух за допомогою генного драйву. На думку дослідників, в майбутньому метод дозволить вивести комарів, які не зможуть передавати малярію.