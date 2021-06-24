Мошенники в действии: в ЮАР основатели крипто-платформы украли Биткоинов на сумму $3,6 млрд

Крипто-дельцы Амир и Рэйс Кейджи подозреваются в краже 69 тыс. Биткоинов.

Амир и Рэйса Кейджи, основатели инвест-платформы Africrypt (ЮАР), собрали инвестиций на сумму $3,6 млрд, что соответствует 69 тыс. Биткоинов. И теперь инвесторы не могут получить обратно ни свои деньги, ни цифровую валюту.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Если братья Кейджи причастны к тому, что случилось, можно считать их аферу самой громкой и крупной в сфере криптовалют.

Платформа была основана в 2016 году. Как передает издание BitcoinKe, Africrypt изначально не внушала доверия, потому что ее сотрудники, пытаясь завлечь наибольшее количество инвесторов, обещали 10% дохода от инвестиций в день. Многие доверчивые люди, желающие легких денег, соглашались на такое мега выгодное предложение.

Аналитик Ларк Дэвис отмечает, что Africrypt — не более, чем криптовалютная пирамида.

"Проект обещал 10% дохода в сутки. Даже мошенники из BitConnect не лгали столь абсурдно", — написал он в Twitter.

Эта история началась еще в апреле 2021 года. Тогда Амир Каджи, который представлялся генеральным директором, сообщил инвесторам о том, что платформа была взломана. Многие начали проявлять беспокойство, однако Амир попросил не обращаться в полицию или к юристам, пообещав уладить проблему самостоятельно. Также он заявил, что если обратиться к правоохранителям, то начнется расследование, из-за чего процесс возврата средств затянется.

Конечно же, нашлись такие люди, которые не стали слушать Каджи и попросили юристов из компании Hanekom Attorneys оказать помощь в столь щекотливой ситуации. Юристы посчитали поведение гендиректора платформы подозрительным, и они начали собственное расследование, в ходе которого выяснили, что сотрудники Africrypt лишились к платформе компании за 7 дней до предполагаемой даты взлома.

На данный момент сайт компании недоступен. Братья-основатели скрылись в неизвестном направлении и не выходят на связь. Не удается связаться и с Ранджу Пателем, который значился финансовым директором.

Рекомендуем ознакомиться с нашим материалом "Афера на миллиард: как действуют мошенники на рынке криптовалют".