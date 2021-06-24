Шахраї в дії: в ПАР засновники крипто-платформи вкрали біткоїни на суму $ 3,6 млрд

Крипто-ділки Амір і Рейс Кейджі підозрюються в крадіжці 69 тис. Біткоїнів.

Амір і Рейса Кейджі, засновники інвест-платформи Africrypt (ПАР), зібрали інвестицій на суму $ 3,6 млрд, що відповідає 69 тис. Біткоїнів. І тепер інвестори не можуть отримати назад ні свої гроші, ні цифрову валюту.

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Про це повідомляє видання Bloomberg.

Якщо брати Кейджі причетні до того, що трапилося, можна вважати їх аферу найгучнішою і найбільшою у сфері криптовалюти.

Платформа була заснована у 2016 році. Як передає видання BitcoinKe, Africrypt спочатку не викликала довіри, тому що її співробітники, намагаючись заманити найбільшу кількість інвесторів, обіцяли 10% доходу від інвестицій на день. Багато довірливих людей, охочі до легких грошей, погоджувалися на таку мегавигідну пропозицію.

Аналітик Ларк Девіс зазначає, що Africrypt — не більше, ніж криптовалютна піраміда.

"Проект обіцяв 10% доходу на добу. Навіть шахраї з BitConnect не брехали настільки абсурдно", — написав він у Twitter.

Ця історія почалася ще у квітні 2021 року. Тоді Амір Каджи, який представлявся генеральним директором, повідомив інвесторам про те, що платформа була зламана. Багато хто почав проявляти занепокоєння, однак Амір попросив не звертатися в поліцію або до юристів, пообіцявши залагодити проблему самостійно. Також він заявив, що якщо звернутися до правоохоронців, то почнеться розслідування, через що процес повернення коштів затягнеться.

Звичайно ж, знайшлися такі люди, які не стали слухати Каджи і попросили юристів з компанії Hanekom Attorneys надати допомогу у настільки делікатній ситуації. Юристи вважають поведінку гендиректора платформи підозрілою, і вони почали власне розслідування, під час якого зʼясували, що співробітники Africrypt втратили платформу компанії за 7 днів до імовірної дати злому.

Зараз сайт компанії недоступний. Брати-засновники зникли у невідомому напрямку і не виходять на звʼязок. Неможливо підключитися і з Ранджем Пателем, який значився фінансовим директором.

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