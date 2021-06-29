Facebook запускает сервис почтовых рассылок

Чтобы привлечь интересных ей авторов, компания предлагает им сразу двухлетние контракты.

Стартап Substack, появившийся в 2017 году, сделал опять популярными рассылки по электронной почте. В этом году Twitter купила Revue, конкурента Substack, и запустила свой сервис рассылок. В начале июня стало известно о намерении Facebook запустить такой же сервис под названием Bulletin. 29 июня сообщено, что он он начинает работу.

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Bulletin, как и другие подобные сервисы, позволяет авторам контента создавать почтовые рассылки. Особенность сервиса Facebook заключается в масштабах аудитории потенциальных пользователей, которая насчитывает 2,85 млрд человек по всему миру, а также в способности компании таргетировать и сегментировать пользователей, которые могут быть готовы читать и платить за рассылки интересного им контента.

Платформа Bulletin будет существовать отдельно от Facebook как самостоятельный сайт. Ее дизайн ничем не напоминает вид социальной сети. Пользователям доступен не только платный, но и бесплатный контент.

Сообщается, что Facebook заплатила более $6 млн за покупку домена Bulletin.com.

Известно, что на момент запуска авторами Bulletin стали всего несколько десятков авторов, с которыми Facebook подписала соглашения. Речь идет об авторах, которые освещают темы спорта, науки, здоровья и финансов. Кроме того, доступ к сервису получит группа авторов, освещающих местные новости в разных регионах. Чтобы привлечь авторов, компания предлагает им двухлетние контракты с возможностью отказаться от участия в программе после первого года сотрудничества.

По словам Питера Кафки из Recode, "Facebook сознательно пытается избегать политических (читай: вызывающих разногласия и популярных) авторов и тем в Bulletin". В Substack же их уже очень много.

Издание Axios написало, что Bulletin является примером Big Tech "гонки за созданием и приобретением новых инструментов, которые помогут им конкурировать с более мелкими выскочками за внимание отдельных создателей".

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